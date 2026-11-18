Per i probiotici non esiste un numero di cicli annuali valido per tutti. Il biologo nutrizionista Sacha Sorrentino spiega che contano il motivo dell'assunzione, il ceppo, la durata e il momento in cui si prendono.

Quanti cicli di probiotici fare in un anno? Non esiste una risposta unica. Lo chiarisce il dottor Sacha Sorrentino, biologo nutrizionista, intervenuto per fare ordine su uno degli integratori più diffusi per la salute intestinale. Il motivo è semplice: i benefici non dipendono dal numero di cicli. Dipendono dalla ragione per cui si assumono i probiotici, dal ceppo scelto, dalla durata e dal momento dell’assunzione.

Il tema riguarda molte persone. Negli ultimi anni i probiotici sono entrati stabilmente fra gli integratori più usati, in particolare dopo una terapia antibiotica o quando compaiono disturbi digestivi. Proprio questa diffusione ha favorito un’abitudine poco precisa: prenderli a intervalli regolari, quasi come un rito stagionale, senza chiedersi se servano davvero.

Batteri vivi che lavorano nell’intestino

Per capire perché non basta un calendario, Sorrentino parte dalla definizione. Secondo il nutrizionista:

«I probiotici sono batteri “buoni” vivi che, se assunti nella giusta quantità, fanno bene alla salute.»

Il primo elemento da sottolineare è proprio la quantità: il beneficio è legato a un apporto adeguato, non alla sola presenza del prodotto nella routine quotidiana.

Lo specialista descrive poi il campo d’azione di questi microrganismi:

«Lavorano nell’intestino: aiutano a mantenere in equilibrio il microbiota, rinforzano la parete intestinale, contrastano i batteri dannosi e dialogano con il sistema immunitario.»

Le funzioni indicate sono quindi quattro:

mantenere in equilibrio il microbiota intestinale;

rinforzare la parete dell’intestino;

contrastare i batteri dannosi;

interagire con il sistema immunitario.

Ogni ceppo ha un effetto diverso

Il passaggio decisivo del ragionamento riguarda la scelta del prodotto. Sorrentino invita a non considerare i probiotici come una categoria uniforme:

«Attenzione però: non sono tutti uguali. Ogni ceppo ha effetti specifici, quindi conta scegliere quello giusto per il problema da trattare.»

Da qui deriva la critica all’assunzione «a cicli» fatta per abitudine. Se ogni ceppo ha un’azione propria, un ciclo programmato senza un obiettivo preciso rischia di non rispondere ad alcun bisogno reale. Il punto di partenza dovrebbe essere il problema da affrontare. Il ceppo, i tempi e le modalità vengono dopo.

Motivo, durata e momento dell’assunzione

Lo specialista individua quindi quattro variabili da considerare insieme. La prima è il motivo dell’integrazione, per esempio il recupero dopo un antibiotico oppure un disturbo digestivo. La seconda è il ceppo, da scegliere in base a quel motivo. Seguono la durata del trattamento e il momento della giornata in cui il probiotico viene preso.

Nessuno di questi fattori si traduce in una cifra fissa di cicli annuali da applicare a chiunque. Una persona che segue una terapia antibiotica ha esigenze diverse da chi soffre di disturbi digestivi. Chi non ha un disturbo specifico ha bisogni diversi da entrambi.

Prima di iniziare o ripetere un ciclo conviene quindi chiarire per quale ragione si sta assumendo il prodotto. Con questa informazione si può chiedere al medico, al farmacista o a un nutrizionista quale ceppo sia indicato, per quanto tempo prenderlo e in quale momento. È un passaggio utile per evitare un’integrazione costosa e poco mirata.