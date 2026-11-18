Al pronto soccorso del Parini di Aosta gli accessi aumentano mentre i medici sono scesi da 18 a 11 e mancano 48 infermieri. L'Usl risponde con posti letto sul territorio, un piano per l'iperafflusso e open day vaccinali.

Il sistema sanitario della Valle d’Aosta affronta l’inverno in affanno. Al pronto soccorso del Parini di Aosta, l’unico ospedale della regione, nella prima metà di novembre gli accessi sono stati 1.924, contro i 1.650 dello stesso periodo del 2025. Nello stesso reparto, in un anno, i medici sono passati da 18 a 11. Sull’aumento degli arrivi pesa anche il calo delle vaccinazioni antinfluenzali. L’azienda Usl regionale ha messo a punto un piano straordinario per i prossimi mesi.

Il direttore sanitario dell’Usl, Mauro Occhi, ammette le criticità ma difende la tenuta complessiva dell’organizzazione:

“Ma il nostro sistema è di grande valore, nonostante le difficoltà”

Meno vaccini antinfluenzali, più arrivi in emergenza

Tra le cause dell’aumento degli accessi c’è la minore adesione alla campagna antinfluenzale. Finora le somministrazioni sono state 14.020, contro le 15.654 della stagione precedente. Meno persone protette significa, in media, più casi di influenza e complicanze che finiscono in pronto soccorso.

Non si tratta di un picco isolato. Già nel dicembre 2025 gli accessi al pronto soccorso erano cresciuti dell’11,4% rispetto all’anno prima: 4.940 contro 4.433. La pressione sul reparto quindi aumenta da tempo.

Organico dimezzato e posti letto ridotti in Medicina d’urgenza

Gli accessi crescono mentre il personale cala. In dodici mesi i medici del pronto soccorso sono scesi da 18 a 11. Proprio per la carenza di personale, i posti letto della Medicina d’urgenza sono stati dimezzati.

Per coprire i turni il reparto si appoggia ad altre specialità. A spiegarlo è Fabio Sciutti, direttore del dipartimento strutturale Emergenza urgenza:

“Anestesisti e rianimatori stanno fornendo da mesi un supporto ai colleghi del pronto soccorso sui turni, perché la situazione è insostenibile.”

Secondo Sciutti, le patologie mediche di stagione stanno già affollando il pronto soccorso. Il carico però è destinato a crescere con l’apertura degli impianti: “Mancano le patologie traumatiche, che arriveranno con il primo week end di sci”. In una regione di montagna, gli infortuni sulle piste si sommano ogni inverno ai casi di influenza e alle malattie respiratorie.

Mancano 48 infermieri, crescono i liberi professionisti

Anche sul fronte infermieristico i numeri sono negativi. Nonostante i concorsi e l’indennità di attrattività, all’Usl mancano 48 infermieri. Cambia anche la composizione del personale:

gli infermieri dipendenti sono scesi da 600 a 566 in due anni;

quelli forniti da agenzie di somministrazione sono passati da 19 a 11;

quelli in libera professione sono saliti da 31 a 77.

Lo spostamento verso la libera professione ha un prezzo: i costi per l’azienda sanitaria aumentano. I professionisti esterni coprono i vuoti, ma a condizioni più onerose rispetto al personale strutturato.

Il piano dell’Usl per i mesi invernali

Per gestire le prossime settimane l’azienda sanitaria ha preso diverse misure:

40 posti letto aggiuntivi individuati sul territorio, per alleggerire l’ospedale; un piano di gestione dell’iperafflusso, pensato per i momenti di picco degli accessi; il rafforzamento dei servizi territoriali, dalle case di comunità alle cure domiciliari.

L’obiettivo è evitare che il pronto soccorso diventi l’unico punto di accesso alle cure. Molti casi meno gravi possono essere seguiti nelle strutture del territorio o a domicilio.

Per recuperare il ritardo sulla profilassi antinfluenzale, l’Usl ha previsto anche degli open day dedicati alle vaccinazioni. Per chi non si è ancora vaccinato, soprattutto anziani e persone fragili, è un’occasione per proteggersi prima del picco stagionale. Vaccinarsi riduce anche il rischio di aggiungersi alle attese di un pronto soccorso già al limite. Date e sedi degli open day saranno comunicate dall’azienda sanitaria regionale.