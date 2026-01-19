Erba Vita ottiene la certificazione di qualità e torna a Marca

Il 2026 si apre per Erba Vita con una serie di successi significativi, culminati nell’ottenimento di una certificazione di grande prestigio nel settore della sicurezza e qualità degli integratori alimentari. Questo risultato rappresenta un passo fondamentale per il brand, che continua a dimostrare il suo impegno verso l’eccellenza e la trasparenza.

La certificazione Play Sure Doping Free

In un contesto dove la domanda di integrazione alimentare cresce rapidamente, è essenziale garantire la trasparenza e la sicurezza dei prodotti. A tal proposito, Erba Vita ha avviato un percorso di certificazione per la sua linea sportiva Xperformance, ottenendo la certificazione Play Sure Doping Free. Questa attestazione, conseguita nelle scorse settimane, assicura che i prodotti siano privi di sostanze vietate, rispettando così rigidi standard di qualità.

I prodotti certificati

Tra i prodotti che hanno superato i controlli rigorosi, troviamo il Xperformance BCAA 4:1:1, l’Xperformance Endurance, l’Xperformance Ricarica e l’Xperformance Hydro. Questi integratori sono progettati per supportare gli atleti, sia professionisti che amatori, nel loro percorso sportivo, offrendo la massima sicurezza.

Il valore della qualità nel mercato sportivo

Edoardo Locatelli, il general manager di Erba Vita, sottolinea l’importanza di questi traguardi, evidenziando come la certificazione non solo avvantaggi i consumatori, ma rappresenti anche un’opportunità significativa per l’intero settore. “Offrire integratori certificati significa attrarre una clientela sempre più consapevole e attenta alla salute e alla correttezza sportiva“, afferma Locatelli, rimarcando l’importanza di rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione.

La presenza a Marca by BolognaFiere

Recentemente, Erba Vita ha partecipato a Marca by BolognaFiere, uno degli eventi più prestigiosi dedicati ai prodotti di qualità e alle marche di distributori. Durante questa fiera, i visitatori hanno avuto l’opportunità di esplorare da vicino la linea Xperformance, con particolare attenzione ai prodotti BCAA ed Endurance. Inoltre, l’azienda ha presentato i suoi prodotti in co-branding con Disney, un’iniziativa che unisce la scienza nutrizionale all’appeal dei personaggi più amati dai bambini.

Innovazione e crescita nel mercato nutraceutico

Nel 2026, il settore della GDO ha visto una crescita significativa, raggiungendo il 10% del mercato nutraceutico italiano, con un fatturato di circa 500 milioni di euro. Questo scenario ha aperto nuove opportunità per aziende come Erba Vita, che ha saputo cogliere le esigenze emergenti delle famiglie attraverso la sua esclusiva linea di integratori a marchio Disney. La combinazione di efficacia e divertimento, offerta da prodotti come le caramelle gommose, rappresenta una strategia vincente per attrarre il pubblico più giovane e promuovere uno stile di vita sano.

In conclusione, il 2026 segna un anno di innovazione e successi per Erba Vita, che non solo si impegna a offrire prodotti di alta qualità, ma contribuisce anche a creare un ambiente più sicuro e trasparente per tutti gli sportivi.