Scopri come, con le risorse dell’ATS, favorire abitudini alimentari sane fin dalla prima infanzia.

Nel contesto di una serie di incontri tenuti dalla commissione mensa del Comune di Codogno con le referenti dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) e dell’Unità Igiene Alimenti e Nutrizione, è stata diffusa un’informativa mirata a sostenere famiglie e scuole nella scelta di una alimentazione sana. L’obiettivo è fornire un supporto pratico e basato su evidenze scientifiche, facilitando l’adozione di abitudini corrette fin dalla prima infanzia.

Le risorse disponibili nella sezione “Alimentazione sana” dell’ATS di Milano

Il portale dell’ATS, nella sezione dedicata all’alimentazione sana raccoglie una vasta banca dati di documenti, linee guida nazionali e regionali, nonché materiali divulgativi sviluppati in collaborazione con enti accademici e sanitari. L’indirizzo https:///ats/carta-servizi/guida-servizi/alimenti-nutrizione/alimentazione-sana consente di accedere a schede tecniche, infografiche e video che illustrano le basi di una dieta equilibrata per tutti gli utenti, dagli adulti ai più piccoli.

Un archivio completo di documenti scientifici e pratici

All’interno dell’archivio sono presenti linee guida di riferimento redatte da organismi internazionali, nonché studi recenti che evidenziano l’impatto della nutrizione sulla salute a lungo termine. Accanto ai documenti scientifici, l’ATS propone opuscoli, guide brevi e schede operative pensate per insegnanti, educatori e genitori, con suggerimenti su porzioni, frequenza dei pasti e scelte alimentari consapevoli.

La brochure “Mangiare sano sin da piccoli è il miglior investimento per la salute”

Tra i materiali più incisivi troviamo la brochure intitolata “Mangiare sano sin da piccoli è il miglior investimento per la salute” pensata specificamente per le famiglie. Il documento sintetico si rivolge ai genitori, illustrando in modo chiaro come strutturare una colazione nutriente una merenda equilibrata e l’importanza di un consumo regolare di acqua, riducendo al minimo gli spuntini ad alto contenuto calorico.

Consigli pratici su colazione, merenda, acqua e prevenzione dell’obesità

La brochure sottolinea il ruolo educativo della famiglia: incoraggiare la partecipazione dei bambini nella preparazione dei pasti, spiegare l’origine degli alimenti e promuovere l’uso di piatti colorati per rendere visivamente attraenti frutta e verdura. Vengono inoltre forniti esempi concreti per limitare il consumo di zuccheri aggiunti, favorire il beveraggio di acqua rispetto a bevande zuccherate e introdurre attività motorie quotidiane, fattori chiave nella prevenzione dell’obesità infantile e delle patologie croniche correlate.

Come applicare le indicazioni nella vita quotidiana dei cittadini di Codogno

Le informazioni messe a disposizione dall’ATS e dal Comune di Codogno possono essere integrate nei programmi scolastici, nelle mense comunali e negli sportelli di assistenza sanitaria. Le scuole sono incoraggiate a distribuire la brochure durante le attività educative, mentre le mense possono adeguare i menu alle raccomandazioni di equilibrio nutrizionale. Le famiglie, inoltre, possono consultare online le risorse, scaricare i contenuti in PDF e condividerli con altri genitori, creando una rete di sostegno che facilita l’adozione di scelte alimentari più sane a livello di quartiere.