Fai della Paganella: un’esperienza di benessere immersa nella natura

In un contesto caratterizzato da ritmi frenetici, trovare il tempo per rallentare e rigenerarsi risulta fondamentale. Fai della Paganella, situato nel cuore del Trentino, rappresenta un rifugio perfetto per chi cerca di riconnettersi con la natura e il proprio io interiore. Questo incantevole paesaggio montano offre non solo bellezze naturali, ma anche opportunità per pratiche wellness che promuovono un benessere duraturo.

Il parco del respiro: un’esperienza sensoriale unica

Un luogo di assoluto rilievo è il parco del respiro, un’area di circa 36 ettari che accoglie una varietà di alberi come faggi, abeti e pini. Qui, l’aria è ricca di monoterpeni, composti aromatici emessi dagli alberi che contribuiscono al benessere dell’organismo. Questa area ha ricevuto la certificazione PEFC, un riconoscimento per la sua idoneità al benessere forestale. Non è solo un parco, ma un vero e proprio bagno di foresta, una pratica che offre notevoli benefici per la salute, tra cui il miglioramento dell’umore e la riduzione dello stress.

Attività nel parco

All’interno del parco, i visitatori possono immergersi in varie attività rigenerative. Tra queste, il barefooting, che consiste nel camminare a piedi nudi per riscoprire il contatto con la terra, e il tree-hugging, che prevede di abbracciare gli alberi per alleviare l’ansia e favorire la calma interiore. Percorrere sentieri come il sentiero dell’otto o il sentiero acqua e faggi offre scorci incantevoli e opportunità per godere della bellezza naturale.

Sport hotel panorama: un angolo di lusso e relax

Per chi desidera un’esperienza di wellness retreat, lo sport hotel panorama è una scelta ideale. Immerso in un giardino di quasi tre ettari, questo hotel è gestito dalla famiglia Mottes dal 1885, che ha saputo creare un ambiente accogliente e raffinato. La spa dell’hotel è il cuore pulsante del relax, offrendo trattamenti come il rasul alle essenze alpine, saune e piscine riscaldate, tutte pensate per rigenerare corpo e anima.

Camere e comfort

Le camere sono progettate per garantire un riposo di qualità, con materassi comodi e lenzuola anallergiche. Gli interni fondono il design alpino con elementi contemporanei, creando un’atmosfera calda e invitante. I materiali naturali si accostano a pezzi di design iconici, offrendo un’accoglienza unica.

Gastronomia: un viaggio tra sapori locali

Ogni soggiorno a Fai della Paganella non è completo senza un’esperienza culinaria. Lo sport hotel panorama propone piatti che fondono tradizione e innovazione, utilizzando ingredienti a chilometro zero e sostenendo i presìdi slow food. Ogni pasto è un viaggio sensoriale che racconta la storia del territorio, con ortaggi freschi e piatti tipici reinterpretati in chiave moderna.

Visita all’azienda agricola Pojer e Sandri

A pochi chilometri dall’hotel, si trova l’azienda agricola Pojer e Sandri, famosa per i suoi vini e distillati. Qui, è possibile partecipare a visite guidate e degustazioni, scoprendo le eccellenze enogastronomiche della regione. Questa esperienza arricchisce ulteriormente il soggiorno, offrendo un contatto diretto con i produttori locali e le loro storie.