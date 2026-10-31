Scopri come l’OCSE vuole trasformare la fortificazione degli alimenti in un vero strumento contro le carenze nutrizionali.

Il fenomeno della fame nascosta colpisce miliardi di persone in tutto il mondo: carenze di vitamine e minerali compromettendo salute, crescita dei bambini e produttività degli adulti. Le conseguenze vanno dai tassi più alti di mortalità alla perdita di capacità cognitiva, incidendo pesantemente anche sui sistemi sanitari nazionali.

Per fronteggiare questo problema, la fortificazione alimentare – ovvero l’aggiunta di micronutrienti a prodotti di largo consumo – è considerata una delle strategie più efficienti. Il nuovo rapporto dell’OCSE, intitolato “Good Practice Principles for Regulating Large-Scale Food Fortification”, stabilisce le linee guida necessarie perché tale intervento vada oltre la semplice normativa e produca risultati concreti.

I sei principi chiave per regolare la fortificazione su larga scala

1. Evidenze scientifiche alla base delle scelte

Prima di introdurre obblighi, i governi devono raccogliere dati epidemiologici su consumo alimentare e status nutrizionale delle popolazioni. Solo così è possibile individuare le carenze più diffuse e selezionare gli alimenti più adatti a fornire i micronutrienti mancanti.

2. Integrazione normativa con le politiche di salute

Le norme sulla fortificazione devono essere allineate ai piani nazionali di salute pubblica, rispettare standard internazionali e prevedere aggiornamenti periodici. Una regolamentazione coesa garantisce coerenza tra obiettivi di prevenzione e azioni concrete sul mercato.

3. Rimozione delle barriere all’accesso

Procedimenti amministrativi complessi possono escludere le piccole e medie imprese. Semplificare le autorizzazioni, ridurre i costi di conformità e garantire che gli alimenti fortificati rimangano economicamente accessibili è fondamentale per raggiungere le fasce più vulnerabili.

4. Vigilanza e controlli basati sul rischio

Un sistema di monitoraggio efficace prevede ispezioni mirate, laboratori accreditati e coordinamento tra autorità sanitarie e ispettive. L’uso di ispezioni basate sul rischio permette di concentrare le risorse dove la non conformità è più probabile.

5. Formazione di operatori e ispettori

Il personale coinvolto nella produzione e nel controllo degli alimenti deve ricevere formazione continua. Strumenti di auto-valutazione e linee guida operative favoriscono il rispetto delle norme e riducono gli errori di etichettatura.

6. Coerenza tra politiche sanitarie, economiche e sociali

L’efficacia della fortificazione dipende dalla capacità di coniugare incentivi economici, politiche commerciali e programmi di assistenza sociale. Acquisti pubblici di prodotti fortificati e incentivi fiscali per i produttori possono ampliare la disponibilità sul mercato.

Dati mondiali e ritorno economico della fortificazione

Nel 2023, più di 100 paesi hanno reso obbligatoria l’iodizzazione del sale, mentre circa la metà dei paesi del mondo richiedeva l’arricchimento della farina di frumento. Altri paesi hanno introdotto obblighi per oli alimentari e farina di mais, sebbene la fortificazione del riso sia ancora poco diffusa.

Stime congiunte di UNICEF, Gates Foundation e USAID indicano che ogni dollaro investito nella fortificazione alimentare può generare un ritorno di 27 dollari, grazie a minori costi sanitari, migliore produttività e riduzione delle assenze dal lavoro. La Banca Mondiale avverte che la mancata azione contro la denutrizione potrebbe provocare perdite di produttività pari a 21 000 miliardi di dollari in un decennio, evidenziando l’importanza di intervenire con misure mirate.

Esempi pratici: dalla Campania alla Finlandia

In Italia, la Regione Campania ha sperimentato il sistema digitale GISA Self-assessment, uno strumento di autovalutazione che permette alle imprese di verificare la conformità a checklist sanitarie prima delle ispezioni ufficiali. Questo approccio preventivo è citato come buona pratica per rafforzare la sicurezza alimentare e può essere adattato ai programmi di fortificazione.

Un altro caso virtuoso è la Finlandia, dove la notifica alle autorità competenti dei nutrienti aggiunti è sufficiente, senza richiedere una preventiva autorizzazione. Tale semplificazione amministrativa dimostra come una regolamentazione proporzionata al rischio possa favorire l’introduzione rapida di alimenti fortificati senza compromettere la sicurezza.