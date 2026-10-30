Il corso di dietistica forma professionisti pronti a gestire l’alimentazione e la nutrizione in ambito sanitario.

Il corso di laurea in dietistica per l’anno accademico 2026-2027 è un percorso abilitante della durata di tre anni, inserito nella classe L/SNT-3 (D.M. 270/04). È strutturato come titolo di studio universitario di tipo laurea, con accesso tramite i posti programmati a livello nazionale e rientra nell’area di Medicina e Chirurgia, dipartimento Medicina dei sistemi, codice corso M00.

Questo percorso è pensato per chi vuole acquisire una solida preparazione sia teorica che pratica, finalizzata a diventare dietista con piena autonomia professionale. Le lezioni, i laboratori e le tirocini sono organizzati in modo da garantire la padronanza delle competenze richieste dal profilo professionale e dal codice deontologico dell’Associazione Nazionale Dietisti.

Struttura e contenuti del corso di laurea in dietistica

Il curriculum prevede una base solida di discipline fondamentali – biologia, chimica, fisiologia – integrate da insegnamenti specialistici come nutrizione clinica, dietetica di gruppo, educazione alimentare e legislazione sanitaria. Tra gli obiettivi formativi spicca la capacità di analizzare le cause fisiologiche e biochimiche delle patologie, di progettare piani alimentari personalizzati e di valutare le esigenze nutrizionali di bambini, adulti e anziani.

Competenze specifiche e formazione pratica

Il percorso formativo include moduli dedicati alla psico-pedagogia per la gestione di interventi educativi, al diritto sanitario per comprendere le norme che regolano l’attività del dietista e alle dinamiche di lavoro in equipe multidisciplinari. L’apprendimento è arricchito da tirocini in strutture del Servizio Sanitario Nazionale, enti pubblici e realtà private, garantendo così un’applicazione immediata delle conoscenze acquisite.

Sbocchi professionali e opportunità occupazionali

Al termine del percorso, il laureato è abilitato a organizzare e coordinare le attività di alimentazione in ospedali, comunità sanitarie, aziende di ristorazione collettiva e industrie alimentari. Può elaborare diete su prescrizione medica, controllarne l’accettabilità da parte del paziente e collaborare nella gestione dei disturbi del comportamento alimentare.

Le competenze acquisite consentono di progettare razioni per gruppi di popolazione, di partecipare a programmi di educazione alimentare e di contribuire alla formazione del personale sanitario. Le possibilità di impiego includono il Servizio Sanitario Nazionale, amministrazioni comunali, provinciali e regionali, strutture private, laboratori di ricerca e attività libero-professionali.

La laurea in dietistica fornisce gli strumenti per diventare un professionista sanitario capace di promuovere una alimentazione corretta e di intervenire efficacemente sul benessere nutrizionale della collettività, garantendo al contempo una solida base per una carriera dinamica e diversificata.