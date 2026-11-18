Il 18 novembre la Giornata europea per l'uso consapevole degli antibiotici richiama l'attenzione sull'antibiotico-resistenza. In Italia il consumo supera di circa il 10% la media europea e l'abitudine di conservare i farmaci avanzati alimenta il problema.

Il 18 novembre si celebra la Giornata europea per l’uso consapevole degli antibiotici, promossa in tutta Europa per richiamare l’attenzione sull’antibiotico-resistenza. Il motivo è concreto: senza un uso più attento di questi farmaci, rischiamo di non riuscire più a curare infezioni che oggi riteniamo semplici. In Italia il tema pesa più che altrove: il consumo complessivo di antibiotici sistemici supera di circa il 10% la media europea.

Un’abitudine domestica molto diffusa racconta bene il problema: la confezione avanzata dall’ultima terapia, tenuta nel cassetto perché «non si sa mai». Quando un disturbo già conosciuto si ripresenta, come un mal di gola, la tentazione di riprendere lo stesso farmaco senza passare dal medico è forte.

Stessi sintomi, malattie diverse

Il ragionamento sembra logico, ma non regge. Un mal di gola può essere causato da un virus o da un batterio. Una tosse che dura a lungo non è per forza un’infezione batterica. Nemmeno la febbre alta, presa da sola, basta a stabilire se un antibiotico serva davvero.

Spesso giudichiamo l’efficacia di una cura dalla rapidità con cui stiamo meglio. Ma chi ha guarito in pochi giorni dopo aver preso un antibiotico non può sapere se il merito sia del farmaco o se sarebbe migliorato comunque. Molte infezioni respiratorie virali, infatti, si risolvono da sole.

Così si crea un circolo vizioso: si attribuisce al medicinale un beneficio che non ha dato e, la volta successiva, si è ancora più convinti di averne bisogno.

Ampio spettro non significa più efficace

Un’altra convinzione dura a morire riguarda gli antibiotici ad ampio spettro, quelli che agiscono su molti tipi di batteri. Si tende a considerarli più potenti e quindi migliori. Non è così: quando si riesce a individuare il batterio responsabile, un antibiotico mirato può essere la scelta più appropriata.

I farmaci ad ampio spettro restano preziosi quando servono, ma usarli troppo può favorire la selezione di batteri resistenti. Ed è qui che il caso italiano si fa rilevante.

Secondo il rapporto nazionale dell’AIFA sull’uso degli antibiotici, pubblicato il 10 aprile 2026 e relativo ai dati del 2024, oltre al consumo superiore alla media europea il Paese continua a ricorrere in larga misura agli antibiotici ad ampio spettro. Questo non vuol dire che ogni prescrizione sia sbagliata, ma che scegliere il farmaco giusto conta quanto decidere se usarlo.

A diventare resistenti sono i batteri, non le persone

Un equivoco frequente è pensare che sia l’organismo ad abituarsi al farmaco. In realtà sono i batteri a sviluppare resistenza: l’esposizione agli antibiotici può favorire la sopravvivenza e la diffusione dei microrganismi capaci di resistere alle cure.

Questi batteri possono passare da una persona all’altra. Per questo il problema tocca anche chi prende antibiotici di rado e può rendere più complicate una polmonite, un’infezione urinaria, un intervento chirurgico o l’assistenza a pazienti particolarmente fragili.

L’aspetto più insidioso è che le conseguenze non si vedono subito. Si può assumere un antibiotico inutilmente, guarire lo stesso e restare convinti di aver fatto bene. Il conto arriva magari molto tempo dopo, quando un’infezione batterica non risponde alla terapia prevista.

Le domande giuste da porre al medico

La Giornata europea non chiede di rinunciare agli antibiotici: quando sono necessari possono salvare la vita. Chiede di cambiare il modo in cui li consideriamo, a partire dal dialogo con il medico.

Se l’antibiotico viene prescritto , è utile capire quale infezione si sospetta, quale beneficio ci si attende e dopo quanto tempo dovrebbe arrivare un miglioramento.

Vanno sempre segnalati allergie, altri farmaci in uso ed eventuali antibiotici presi di recente.

Se il medico ritiene che non serva , la domanda più utile è: «Come posso alleviare i sintomi e quali segnali indicano che devo farmi rivalutare?».

Durante la terapia, dosi, intervalli e durata devono rispettare la prescrizione: non va interrotta perché ci si sente meglio, né allungata pensando di proteggersi di più.

Resta il nodo delle confezioni avanzate. Non vanno riutilizzate per un nuovo disturbo né date ad altre persone: il modo più semplice per liberarsene è portarle in farmacia, dove il farmacista può indicare come smaltirle correttamente. È un gesto piccolo, ma aiuta a far sì che gli antibiotici continuino a funzionare quando ne avremo davvero bisogno.