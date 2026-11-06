Una giornata completa di cinque pasti secondo la tradizione mediterranea, illustrata da un esperto di endocrinologia.

Molti italiani ritengono di seguire già una dieta mediterranea semplicemente perché la loro cucina è radicata nella tradizione locale. Tuttavia, il consumo quotidiano di cinque pasti equilibrati – colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena – non è garantito, né i piatti scelti rispettano sempre le linee guida nutrizionali riconosciute a livello internazionale.

Il professore Gabriele Riccardi, docente di Endocrinologia all’Università Federico II di Napoli e membro della Società Italiana di Diabetologia, ha illustrato in una recente intervista quali alimenti dovrebbero comporre ognuno di questi momenti della giornata per sfruttare appieno i benefici della cucina mediterranea. Di seguito, una sintesi pratica delle sue indicazioni, strutturata per ciascuna fase del pasto.

Colazione e spuntino: energia lenta e nutrienti essenziali

Per la prima ora del giorno, Riccardi consiglia una colazione ricca di carboidrati a rilascio graduale, fibre e grassi monoinsaturi. Un tipico esempio comprende una ciotola di cereali integrali (avena, farro o crusca) con latte scremato o yogourt, una manciata di frutta secca (noci, mandorle) e un frutto di stagione. L’olio extravergine d’oliva può essere aggiunto sotto forma di “drizzle” sul pane integrale tostato, garantendo la dose giornaliera di grassi buoni.

Spuntino a metà mattina: mantenere stabile la glicemia

Il spuntino di metà mattina dovrebbe essere leggero ma nutriente: una frutta fresca, un piccolo yogurt greco o una barretta a base di cereali e frutta secca. Queste scelte forniscono zuccheri a basso indice glicemico e proteine, impedendo picchi insulinici e favorendo la concentrazione.

Pranzo e merenda: combinazione di legumi, cereali e verdure

Nel pranzo la regola fondamentale è la varietà di gruppi alimentari. Un piatto ideale è costituito da una porzione di cereali integrali (riso integrale, quinoa o pasta di grano duro), abbondanti verdure miste crude o cotte, e una fonte di proteine magre, preferibilmente pesce azzurro (sgombro, sardine) o legumi (lenticchie, ceci). L’uso generoso di olio extravergine d’oliva e di erbe aromatiche completa il pasto con antiossidanti e sapore.

Merenda pomeridiana: snack a base di frutta e semi

Per la merenda il prof. Riccardi suggerisce una combinazione di frutta fresca tagliata e una piccola dose di semi (zucca, girasole) o un pezzo di formaggio a pasta filata magra. Questa pausa fornisce nutrienti di supporto alla serata, mantenendo stabile il livello di energia.

Cena leggera: chiudere la giornata con fibre e grassi salutari

La cena deve essere più leggera rispetto al pranzo, privilegiando verdure cotte al vapore, insalate ricche di foglie verdi e una fonte proteica leggera, come petto di pollo, tacchino o una seconda porzione di pesce. L’olio extravergine d’oliva resta l’elemento chiave per condire, mentre una piccola porzione di cereali integrali o legumi completa il profilo nutrizionale, garantendo fibre e micronutrienti essenziali.

Esempio di menu serale bilanciato

Un esempio pratico suggerito dall’esperto prevede: una zuppa di verdure con legumi, un contorno di spinaci saltati in padella con aglio e olio d’oliva, e una porzione di trota al forno con limone. Per dessert, una macedonia di frutta fresca con una spolverata di cannella, senza aggiunta di zuccheri raffinati.

Seguire fedelmente queste indicazioni per tutti e cinque i pasti consente di sfruttare le proprietà antidepressiva, cardioprotettiva e anti-infiammatoria della dieta mediterranea, riducendo al contempo il rischio di patologie croniche e favorendo un benessere globale.