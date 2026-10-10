L’app Suunto è stata progettata per trasformare i dispositivi indossabili in veri assistenti per uno stile di vita attivo. Grazie a un’interfaccia ottimizzata per iPad, iPhone e persino per i nuovi Mac con chip M1, è possibile visualizzare in tempo reale i dati più importanti di allenamento, attività quotidiane e sonno, mantenendo sempre sotto controllo l’equilibrio tra sforzo e recupero.

Funzionalità di sintesi e personalizzazione dell’esperienza sportiva

L’app aggrega i dati sintetici di ogni sessione – distanza percorsa, calorie bruciate, ritmo medio e frequenza cardiaca – e li confronta con le tendenze a lungo termine, offrendo una panoramica chiara dell’andamento della tua forma fisica. È possibile scegliere quali metriche visualizzare direttamente sul quadrante dell’orologio, creando profili sportivi su misura per corsa, ciclismo, nuoto o escursioni.

Mappe di calore e rotte personalizzate

Una delle funzioni più apprezzate è la mappa di calore integrata, che mostra gli itinerari più battuti a livello globale e permette di scoprire nuovi percorsi in ogni continente. Importando un file.gpx – ad esempio per una gara imminente – è possibile sincronizzare la traccia con il proprio orologio Suunto 9 o Spartan, attivando la modalità GPS del cellulare per visualizzare velocità e distanza in tempo reale.

Integrazione con dispositivi e servizi esterni

Chi possiede un Suunto 3 Fitness può abilitare la connessione GPS tramite lo smartphone, così da avere sempre tracciata la rotta con dettagli di velocità e distanza. Per gli orologi subacquei – Suunto D5, EON Steel e EON Core – l’app consente il trasferimento automatico dei log delle immersioni via Bluetooth, garantendo la registrazione di profondità, tempo di fondo e piani di decompressione.

Trasferimento immersioni via Bluetooth

Dopo ogni immersione, basta collegare il dispositivo al telefono per sincronizzare i dati su Suunto Dive Log dove è possibile analizzare le performance, confrontare più uscite e condividere i risultati con la community subacquea.

Connessione a piattaforme come Strava, TrainingPeaks e Apple Health

L’app è compatibile con i principali servizi sportivi: Strava, Endomondo, TrainingPeaks, Relive e molti altri. Attraverso le impostazioni, è possibile scegliere quali informazioni condividere – distanza, ritmo, dislivello o velocità massima – e sincronizzare automaticamente i dati con Apple Health per avere una vista unificata della salute e del fitness.

Infine, è importante ricordare che l’uso continuato del GPS può incidere significativamente sull’autonomia della batteria del dispositivo. L’app avvisa l’utente di questa eventualità, suggerendo di attivare il GPS solo quando necessario per preservare la durata della carica durante le lunghe escursioni o le immersioni prolungate.