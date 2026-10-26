Una serata di yoga e suoni per liberare la mente e ricaricare le energie prima del weekend

Ogni terzo venerdì del mese Scuola28 apre le sue porte a una proposta di benessere che combina Yoga soft, meditazione guidata e un bagno sonoro. L’obiettivo è offrire ai partecipanti uno spazio dove lasciar andare lo stress accumulato durante la settimana e accogliere il weekend con una carica di energia positiva.

La lezione è condotta da Angelica Milani, insegnante certificata che guida il gruppo attraverso sequenze di posture accessibili, pensate per favorire la consapevolezza corporea e la respirazione profonda. Dopo circa un’ora di movimento, la seduta si trasforma in un momento di meditazione immersiva, accompagnata dalle vibrazioni delicate delle campane di cristallo.

Il format mensile “Movimento, Respiro e Suono”

Il programma si articola in due parti distintive: primo, una pratica di Yoga Soft caratterizzata da movimenti lenti e progressivi, ideati per tutti i livelli di esperienza. Angelica invita a concentrare l’attenzione sul respiro, stimolando una connessione interiore che prepara il corpo alla fase successiva. Secondo, una meditazione guidata della durata di trenta minuti, supportata da un bagno sonoro realizzato con campane di cristallo, le cui vibrazioni favoriscono il rilassamento profondo e l’allineamento energetico.

Approccio di Angelica Milani

Angelica Milani porta nella sua insegnamento una filosofia basata sul rispetto dei limiti individuali e sulla gradualità. Le posture vengono proposte in modo incrementale, lasciando spazio a chi ha difficoltà motorie o a chi è alle prime armi. La respirazione è sempre al centro dell’esercizio, perché è considerata il ponte tra corpo e mente. Durante la meditazione, la maestra utilizza un linguaggio calmo e diretto, guidando i partecipanti verso una consapevolezza del presente più profonda.

Benefici percepiti e atmosfera della serata

Chi partecipa riferisce una sensazione immediata di leggerezza, con tensioni muscolari che si dissolvono grazie all’allineamento delle vibrazioni sonore. Il bagno sonoro agisce come un massaggio energetico, favorendo la rigenerazione del sistema nervoso e migliorando la qualità del sonno. L’ambiente, curato con luci soffuse e un sottofondo musicale delicato, contribuisce a creare un’atmosfera calma e rinvigorente, ideale per prepararsi al weekend con una mente più chiara.

Dettagli pratici e modalità di prenotazione

Le sessioni si svolgono dalle 18:00 alle 19:30 presso gli spazi di Scuola28, con un costo di 17 €. È possibile iscriversi telefonando o tramite il modulo di contatto sul sito. Durante l’evento possono essere effettuate foto e video a scopo promozionale; chi non desidera comparire può comunicarlo alla reception prima dell’inizio.

Per ulteriori informazioni o per prenotare il proprio posto, è consigliato contattare la segreteria di Scuola28 con qualche giorno di anticipo, poiché i posti sono limitati e la domanda è alta.