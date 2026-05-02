Mouth taping e respirazione nasale: cosa dice la scienza

Negli ultimi tempi una pratica curiosa ha guadagnato visibilità sui social e nei ritiri atletici: chiudere la bocca con un cerotto durante il sonno per favorire la respirazione nasale. Questa abitudine, nota come mouth taping, promette vantaggi che vanno dalla migliore ossigenazione alla riduzione della secchezza orale. Tuttavia, dietro i video di testimonianze e i prodotti specifici si apre un confronto più complesso tra fisiologia, moda del biohacking e sicurezza individuale.

Prima di valutare se provare il mouth taping, è utile capire quali funzioni svolge il naso e perché molti esperti lo considerano preferibile alla respirazione orale. Allo stesso tempo, è importante riconoscere che forzare un comportamento respiratorio con un adesivo non è privo di controindicazioni per alcune persone.

Perché la respirazione nasale conta

Il naso non è solo un passaggio: è un sistema complesso che modifica l’aria prima che raggiunga i polmoni. La respirazione attraverso le narici permette al tessuto nasale di attuare funzioni di filtrazione, umidificazione e riscaldamento, riducendo l’ingresso di polveri, pollini e altri irritanti. Questo processo ha effetti pratici sulla salute delle vie respiratorie e sulla qualità del sonno, perché un’aria più pulita e umida facilita gli scambi gassosi e può influire sulla percezione della fatica durante il giorno.

Filtrazione, umidificazione e loro impatto

Grazie alla struttura interna, il naso trattiene particelle e regola l’umidità dell’aria inspirata: una funzione chiave per proteggere le delicate superfici polmonari. La respirazione nasale tende anche a mantenere un ambiente orale meno secco, contrastando l’aumento dell’acidità che favorisce carie, alitosi e problemi gengivali. In sintesi, la pratica naturale di respirare col naso è associata a benefici che vanno oltre il semplice comfort notturno.

Scambio gassoso e pressione arteriosa

Respirare dalle vie nasali può favorire un ritmo respiratorio più regolare e un migliore equilibrio di anidride carbonica e ossigeno nel sangue. Alcuni studi hanno osservato che una respirazione nasale corretta è correlata a una lieve riduzione della pressione arteriosa e a uno scambio gassoso più efficiente. Tuttavia, questi effetti non implicano che forzare la chiusura della bocca sia automaticamente benefico per chiunque.

Origini della pratica e testimonianze recenti

L’idea di limitare la respirazione orale per migliorare la salute non è nuova: già negli anni ’50 il fisiologo Konstantin Buteyko propose tecniche per ridurre l’iperventilazione. Più di recente, il giornalista James Nestor ha raccontato nel suo libro “L’arte di respirare” un esperimento estremo che dimostrava come alterazioni della respirazione possano influire rapidamente su pressione e qualità del sonno.

Dal libro alle tendenze social

Il caso narrato da James Nestor, che include l’esperienza di aver sigillato il proprio naso per un periodo per documentare gli effetti, ha contribuito a fare parlare delle tecniche respiratorie. Parallelamente, atleti e influencer hanno portato il mouth taping sotto i riflettori, aumentando la domanda di cerotti appositamente studiati per l’uso notturno.

Rischi, evidenze scientifiche e raccomandazioni

Nonostante il fascino delle soluzioni semplici, la comunità medica invita alla prudenza. Una problematica fondamentale è che molte persone hanno ostruzioni nasali non immediatamente evidenti: devi deviazione del setto, polipi o congestione allergica possono limitare il flusso nasale. In questi casi, applicare un adesivo sulla bocca può ridurre l’apporto di ossigeno e aggravare disturbi respiratori.

Studi recenti e conclusioni

Una ricerca pubblicata nel 2026 ha mostrato che in alcuni soggetti il corpo reagisce tentando di espellere aria con le labbra chiuse, peggiorando le apnee notturne. Inoltre, una revisione sistematica su PLOS ONE di maggio 2026 ha valutato i dati disponibili con cautela, definendo i benefici del mouth taping come “minimi, incerti o potenzialmente controproducenti” per la popolazione generale.

Per questi motivi, prima di imitare gli influencer è consigliabile consultare un otorinolaringoiatra o uno specialista del sonno per escludere apnee ostruttive (OSAS) o problemi anatomici. La respirazione nasale è un obiettivo valido, ma il metodo per raggiungerlo deve essere personalizzato e basato su una valutazione clinica.