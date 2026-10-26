Un workshop di due ore a Milano per comprendere i principi che regolano ogni asana, dal Saluto al Sole alle aperture del petto.

Il yoga non è soltanto una sequenza di posture, ma un insieme di principi che guidano ogni movimento del corpo. Comprendere come entrare, mantenere e uscire da una asana permette di trasformare una pratica meccanica in un’esperienza di consapevolezza e presenza. Il nuovo workshop organizzato da Cuccurucù Yoga vuole focalizzarsi proprio su questi aspetti, offrendo agli allievi gli strumenti per gestire allineamento, respirazione e focus visivo in modo sistematico.

Destinato a tutti i livelli, l’incontro di due ore si svolgerà a Milano, in Viale Piceno 23a, e sarà guidato da Silvia Rubino, insegnante esperta nella disciplina Ashtanga Yoga. Il costo è di 35 €, ma per chi non è già associato all’ASD Cuccurucù è previsto un ticket di 50 € che comprende l’iscrizione associativa valida fino al 31 dicembre di ogni anno. L’orario previsto è dalle 16.00 alle 18.00, con una sede facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

Le asana di base della Prima serie Ashtanga

Nel corso del workshop verranno approfondite alcune delle posture fondamentali della Prima serie, tra cui i Saluti al Sole A e B, Trikonasana A e B, il Cane a testa in giù e il Cane a testa in su, nonché piegamenti in avanti come Paschimattanasana e aperture del petto. Ogni asana è presentata non come un semplice esercizio, ma come una occasione per sperimentare l’interazione tra respirazione controllata e posizionamento scheletrico.

Come entrare, allineare e respirare in una postura

Il cuore del workshop riguarda le tre fasi chiave di ogni asana: ingresso, mantenimento e uscita. Si imparerà a preparare il corpo con micro-movimenti, a stabilire un allineamento neutro dei margini articolari e a sincronizzare il respiro con il ritmo del movimento. L’attenzione al punto di vista (gaze) verrà trattata come elemento di concentrazione: dove posizionare lo sguardo influisce direttamente sulla stabilità e sull’attivazione muscolare.

Uscita consapevole, regole di prenotazione e contatti

Uscire da una postura con consapevolezza significa riconoscere il punto di rottura e recuperare gradualmente la mobilità, evitando bruschi cambi di tensione. Dopo la dimostrazione pratica, verranno illustrate le regole di annullamento: è possibile disdire la partecipazione entro 48 ore prima dell’inizio per cedere il posto a chi è in lista d’attesa. In caso di cancellazione tardiva, l’acconto non è rimborsabile ma può essere trasformato in credito per un futuro workshop; per gli associati che utilizzano l’abbonamento, la lezione si considera consumata se la cancellazione avviene dopo il limite di 48 ore. Per ulteriori informazioni o per iscriversi, contattare Cuccurucù Yoga al +39 029 9258 178 o via e-mail all’indirizzo cuccurucuyoga@.