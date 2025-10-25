Incidente mortale in centro città: un pedone coinvolto in un investimento

AGGIORNAMENTO ORE 10:30: Un pedone è stato investito da un’auto in Centro Storico alle 9:15 di questa mattina. L’incidente è avvenuto in Via Roma, una delle strade più trafficate della città.

Secondo le prime informazioni fornite dalle forze dell’ordine, la vittima, un uomo di circa 40 anni, stava attraversando la strada quando è stato colpito da un veicolo in transito. I soccorsi sono stati immediati, ma purtroppo per il pedone non c’è stato nulla da fare.

Un testimone oculare, che ha richiesto di rimanere anonimo, ha dichiarato: “Ho sentito un forte rumore e poi ho visto l’uomo a terra, era evidente che era in gravi condizioni.”

Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente. La strada è attualmente chiusa al traffico per permettere i rilievi del caso.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00: Il conducente del veicolo è stato identificato e si trova attualmente in stato di fermo per ulteriori accertamenti.

Il sindaco della città ha espresso le sue condoglianze alla famiglia della vittima, dichiarando: “È un giorno tragico per la nostra comunità. Dobbiamo lavorare insieme per garantire la sicurezza delle nostre strade.”