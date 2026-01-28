Iscriviti al Corso di Yoga con Danilo Casagranda a Lavarone: Riscopri il Benessere!

La ricerca di un equilibrio tra corpo e mente può trovare una risposta nel corso di yoga diretto dal maestro Danilo Casagranda. Ogni martedì sera, dalle 20.00 alle 21.30, presso la Sala della Biblioteca di Lavarone Gionghi, è possibile intraprendere un percorso dedicato al benessere e alla crescita personale.

I fatti

Lo yoga si configura come una disciplina che va oltre l’aspetto fisico; rappresenta un viaggio interiore per scoprire le profondità dell’essere umano. Con la guida esperta di Danilo, i partecipanti possono praticare diverse tecniche, utili per migliorare l’equilibrio emotivo e fisico. Le lezioni sono aperte a tutti, dai principianti ai praticanti più esperti, e comprendono non solo asana, ma anche tecniche di respirazione e meditazione.

La lezione di prova gratuita

Per chi è curioso di scoprire il mondo dello yoga, è disponibile una lezione di prova gratuita. Questa opportunità consente di comprendere meglio come si svolgono le sessioni e di valutare se il corso può soddisfare le proprie esigenze. Non ci sono obblighi: è possibile partecipare, provare e decidere se proseguire.

I benefici dello yoga

Praticare yoga offre una vasta gamma di benefici, sia fisici che mentali. Tra i vantaggi più evidenti vi sono il miglioramento della flessibilità, la riduzione dello stress e un maggiore senso di tranquillità interiore. Ogni lezione è progettata per favorire una maggiore consapevolezza del corpo e delle emozioni, portando a un benessere olistico.

Un ambiente accogliente

La Sala della Biblioteca di Lavarone Gionghi offre un’atmosfera serena e rilassante, ideale per la pratica dello yoga. L’ambiente è progettato per favorire la concentrazione e il rilascio delle tensioni accumulate durante la giornata. Danilo, con la sua esperienza e sensibilità, crea uno spazio sicuro per esprimersi liberamente e lavorare sullo sviluppo personale.

Informazioni pratiche

Il costo per partecipare alle lezioni è di 12€ per ogni incontro. Si tratta di un investimento nel benessere che può portare a benefici duraturi. Per ulteriori dettagli o per iscriversi, è possibile contattare la Biblioteca di Lavarone al numero 0464783832, oppure chiamare Maria Grazia al 3483303494.