Kerel Kaishaku, strong ale belga: carattere intenso e abbinamenti

La Kerel Kaishaku è una birra che racconta una storia di potenza e cura artigianale: si tratta di una strong ale ambrata caratterizzata da una gradazione alcolica elevata di 15 gradi e da un profilo aromatico complesso. Il nome richiama la figura del kaishaku, presente nella tradizione giapponese, e il prodotto è pensato come una birra da meditazione, adatta a chi cerca un’esperienza sensoriale intensa e riflessiva.

Nella degustazione emergono toni di frutta matura, note di malto caramellato e una piacevole sensazione di calore al palato: elementi che rendono la Kerel Kaishaku perfetta sia per la contemplazione solitaria sia per abbinamenti audaci come il sushi. In questo articolo troverai le caratteristiche tecniche, le modalità di ordine e spedizione, e i consigli pratici per gustarla al meglio.

Caratteristiche organolettiche e stile

La Kerel Kaishaku si presenta come una birra bionda-ambrata con un corpo pieno e un finale caldo dovuto all’elevata gradazione. L’uso di particolari varietà di luppolo conferisce aroma e sapore distintivi, mentre il malto dona sensazioni caramellate e fruttate. Il risultato è una bevanda in cui il calore alcolico si fonde con note di frutta matura, creando un equilibrio che valorizza ogni sorso. Per comprenderne lo stile, è utile ricordare che una strong ale è pensata per un consumo ponderato e contemplativo, non per la rapidità.

Profilo gustativo

All’assaggio si percepiscono inizialmente sentori fruttati, che evolvono verso un corpo maltato con sfumature di caramello. La persistenza è evidente e lascia una sensazione avvolgente: il retrogusto mantiene toni dolci-amari che ben si sposano con piatti saporiti. La struttura consente abbinamenti gastronomici particolari, e la birra regge bene l’invecchiamento in condizioni corrette. In etichette di questo tipo, il bilanciamento tra alcol, luppolo e malto è fondamentale per mantenere bevibilità pur in presenza di una gradazione elevata.

Produzione e lievito speciale

Una componente distintiva della Kerel Kaishaku è l’impiego di un lievito speciale, una ricetta storica del birrificio belga che consente di ottenere una bevanda alcolicamente intensa ma morbida al palato. Questo ceppo di lievito è selezionato per fermentare in modo da preservare aromi complessi e garantire una gradazione di 15 gradi senza squilibri. La conoscenza e l’esperienza del mastro birraio sono elementi chiave: la gestione della fermentazione e delle temperature assicura il carattere unico del prodotto.

Modalità di ordine, confezionamento e prezzi

Per ricevere la Kerel Kaishaku è importante attenersi ai formati minimi stabiliti per garantire un imballo sicuro. Per le bottiglie piccole (cl.25, cl.33, cl.35 ecc.) e medie (cl.50 o cl.55) l’ordine minimo è di 6 bottiglie, con possibilità di mixare i formati e di ordinare multipli di sei. Anche per le bottiglie grandi (cl.66 o cl.75) l’ordine minimo rimane di 6 bottiglie, con le stesse possibilità di composizione mista. Per i formati come magnum, bicchieri personalizzati o kit degustazione è possibile acquistare anche un singolo pezzo.

Prezzi e disponibilità

Il prezzo indicativo è di 4,85€ IVA inclusa per unità, salvo variazioni dovute a promozioni o stock limitati. Se un prodotto risulta esaurito, è possibile lasciare la propria e-mail per ricevere una notifica di rientro in magazzino tramite il modulo di alert. Le condizioni di vendita prevedono inoltre la possibilità di usufruire di offerte come la spedizione gratuita sopra una spesa minima di 79 € e la garanzia «soddisfatti o rimborsati» in caso di problemi legittimi con l’ordine.

Tempi di lavorazione, imballi e garanzie

La gestione dell’ordine è pensata per essere rapida: la preparazione avviene generalmente in 24 ore dall’evasione dell’ordine, mentre la consegna standard è stimata in 48 ore lavorative, salvo imprevisti logistici. Per garantire che la birra arrivi intatta, gli imballi sono progettati per offrire massima protezione contro urti e rotture: l’uso di materiali antiurto e inserti protettivi aiuta a preservare la qualità del contenuto. Gli operatori si impegnano per un’esperienza cliente affidabile e sicura.

Assistenza e contatti

Per informazioni commerciali o assistenza è possibile contattare il servizio clienti all’indirizzo fisico o al numero disponibili: Via Ponte Oliveto 13, 84020 Oliveto Citra (SA) e telefono 0418876228 con orario Lun-Ven 9:00-12:30 / 14:00-18:30. L’azienda che gestisce il servizio è Birre da Manicomio | BDM NEWCO SRL, con capitale interamente versato e partita IVA visibile nelle note societarie.

Abbinamenti e suggerimenti di consumo

La Kerel Kaishaku è indicata come birra da degustazione lenta: servila a una temperatura leggermente fresca per apprezzarne al meglio gli aromi. Gli abbinamenti consigliati includono piatti a base di pesce crudo come il sushi, dove la componente alcolica e fruttata può bilanciare sapori umami, così come formaggi stagionati o dessert a base di caramello. L’uso in piccoli bicchieri e la meditazione del sorso esaltano la sua natura contemplativa.

Note finali

Se desideri esplorare altre etichette, la selezione disponibile supera le 1.000 referenze con oltre 100 etichette internazionali, pensate per palati neofiti e appassionati. La cura nella selezione, la rapidità di gestione e le garanzie proposte rendono l’esperienza di acquisto accessibile e sicura per chi cerca birre artigianali fuori dal comune.