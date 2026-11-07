Un evento il 22 giugno 2026 illustrerà come frutta e frugalità valorizzano la dieta mediterranea, secondo la legge regionale Benessere.

Il 22 giugno 2026, alle ore 17:00, la Regione ha programmato un incontro dedicato a frutta e frugalità nell’ambito della dieta mediterranea. L’evento, promosso nell’ambito della Legge Regionale “Benessere” L.R. 23/2023, vuole offrire ai cittadini strumenti pratici per adottare abitudini alimentari più sane e sostenibili, in risposta a una crescente attenzione verso il benessere individuale e collettivo.

La Legge Regionale 23/2023 come quadro di riferimento

La L.R. 23/2023, nota come legge “Benessere”, introduce misure volte a incentivare il consumo di prodotti locali, a ridurre gli sprechi alimentari e a promuovere stili di vita più equilibrati. Tra le sue disposizioni, la normativa sottolinea l’importanza della frugalità come principio guida, incoraggiando la scelta consapevole di alimenti nutrienti e a basso impatto ambientale. Il provvedimento prevede finanziamenti per campagne informative, workshop e collaborazioni con agricoltori locali, creando un ecosistema favorevole al consumo di frutta di stagione.

L’appuntamento del 22 giugno: programma e relatori

L’incontro prevede una serie di interventi articolati. Dapprima, un esperto di nutrizione illustrerà le basi scientifiche della dieta mediterranea e il ruolo della frutta come fonte primaria di vitamine, fibre e antiossidanti. Seguirà una tavola rotonda con rappresentanti di associazioni di produttori locali, che condivideranno strategie per garantire prodotti freschi a prezzi accessibili. Il pomeriggio si concluderà con laboratori pratici in cui i partecipanti saranno guidati nella preparazione di piatti a base di frutta, dimostrando come la frugalità possa tradursi in ricette gustose e poco costose.

Benefici concreti per la salute dei cittadini

Le evidenze scientifiche mostrano che un’alimentazione ricca di frutta può ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e alcuni tumori. Inoltre, la frugalità incoraggia la moderazione nella porzione e la riduzione degli sprechi, fattori che contribuiscono a un miglior controllo del peso corporeo. Gli esperti dell’evento sottolineeranno come la combinazione di questi due concetti possa generare un effetto sinergico, migliorando la qualità della vita e riducendo l’impatto ambientale legato alla produzione e al trasporto di alimenti.

Scelta della frutta di stagione come pratica di frugalità

Scegliere la frutta di stagione è uno dei gesti più semplici per praticare la frugalità. I prodotti coltivati nel proprio territorio richiedono meno trattamenti chimici e meno energia per il trasporto, risultando più economici e più gustosi. Durante il workshop, verranno mostrati esempi di frutti tipici dell’estate mediterranea – come anguria, pesche e ciliegie – e suggeriti metodi per conservarli al meglio, così da prolungarne la freschezza e limitare gli scarti.

Impatto sulla comunità e prossimi passi

L’evento rappresenta il punto di partenza di un più ampio percorso di sensibilizzazione. La Regione intende raccogliere i feedback dei partecipanti per perfezionare le future iniziative, includendo scuole, centri anziani e realtà associative. L’obiettivo finale è creare una cultura condivisa di frutta e frugalità che si traduca in politiche pubbliche più efficaci e in un miglioramento tangibile della salute collettiva.