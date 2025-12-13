L’evoluzione degli integratori alimentari: tendenze emergenti e opportunità di mercato

La Nutraceutical Conference, parte integrante di Cosmofarma 2026, si propone di esplorare il mondo degli integratori alimentari, che stanno guadagnando sempre più importanza nella vita quotidiana di milioni di persone. Questo evento mira a trasformare la percezione degli integratori, da semplici supporti a veri e propri alleati per il benessere.

Negli ultimi anni, l’attenzione degli italiani verso il benessere e la prevenzione è aumentata notevolmente. Secondo le stime, il settore degli integratori in Italia potrebbe crescere del 5-6%, raggiungendo un valore complessivo di circa 5 miliardi di euro, con un trend positivo che si prevede continui anche negli anni successivi.

Il mercato degli integratori e le nuove tendenze

Il mercato degli integratori è in rapida espansione, e le scelte dei consumatori stanno cambiando. In particolare, si osserva una diminuzione della preferenza per gli integratori generali, a favore di soluzioni più personalizzate. Questo cambiamento è particolarmente evidente tra i Millennials e la Generazione Z, che cercano approcci su misura per le loro esigenze specifiche.

Il ruolo della farmacia come punto di riferimento

In questo contesto, le farmacie si stanno affermando come spazi fondamentali per chi desidera ricevere consigli esperti riguardo agli integratori. La Nutraceutical Conference si configura quindi come un’importante occasione di formazione per i farmacisti, che possono così acquisire le competenze necessarie per rispondere alle esigenze dei consumatori.

Sessioni e contenuti della Nutraceutical Conference

Il primo giorno dell’evento, venerdì 8 maggio, si aprirà con un’analisi dettagliata dell’attuale situazione del mercato degli integratori. Sarà un momento cruciale per comprendere le dinamiche in atto, le aree di crescita e le sfide future che le farmacie dovranno affrontare.

Profilo del consumatore di integratori

Il professor Carlo Ranaudo, esperto in economia e management sanitario, guiderà una riflessione sul profilo del consumatore moderno. Chi è il nuovo consumatore di integratori? Quali sono le sue motivazioni e aspettative? Comprendere il nuovo paziente-consumatore è essenziale per costruire relazioni di fiducia e fornire consulenze efficaci.

Successivamente, la conferenza si concentrerà su problematiche quotidiane che i farmacisti incontrano frequentemente. Tre frasi comuni che sentono spesso: “Ho l’intestino pigro”, “Ho il colesterolo alto” e “Mi sento le gambe pesanti”. Queste affermazioni rappresentano non solo richieste di aiuto, ma anche opportunità per i farmacisti di fornire risposte informate e pratiche.

Formazione e consulenza: il focus del secondo giorno

Il secondo giorno, sabato 9 maggio, la Nutraceutical Conference si concentrerà sulla salute di genere, affrontando specifiche esigenze dei diversi cicli di vita, come la gravidanza e la menopausa per le donne, e le problematiche legate alla prostata e alla disfunzione erettile per gli uomini. Inoltre, sarà discusso un tema trasversale come le infezioni genitali.

Il valore della consulenza farmacistica

La Nutraceutical Conference si propone come un appuntamento irrinunciabile per i farmacisti che desiderano rimanere aggiornati sulle ultime novità del settore. La continua evoluzione delle evidenze scientifiche, delle formulazioni e delle normative richiede competenze sempre più specializzate per distinguere tra prodotti efficaci e quelli meno validi. Approfondire aspetti come i meccanismi d’azione e le interazioni permette ai farmacisti di offrire soluzioni personalizzate e basate su dati concreti.

Perciò, l’appuntamento con la Nutraceutical Conference all’interno della Cosmofarma Exhibition, che si terrà dal 8 al 10 maggio 2026 a BolognaFiere, rappresenta un’opportunità unica per i professionisti del settore di evolvere e rispondere alle esigenze di una clientela sempre più informata e consapevole.