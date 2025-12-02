L’evoluzione della persecuzione attraverso i secoli: una storia di ingiustizie

Il 10 dicembre, dalle ore 17.30 alle 19.00, si svolgerà un incontro di particolare rilevanza presso la sala multimediale. Questo evento si propone di esplorare una domanda provocatoria: come è possibile che un popolo, storicamente perseguitato, possa trasformarsi in un persecutore? La riflessione è stimolata dalle opere di David Grossman, uno scrittore e saggista che ha messo in luce le complessità dell’animo umano in contesti di conflitto.

Il relatore: Gian Piero Golinelli

Il relatore, Gian Piero Golinelli, ha una solida formazione accademica, avendo conseguito la laurea in Filosofia con il massimo dei voti all’Università di Bologna nell’anno accademico 1986-87. Con oltre trenta anni di esperienza nell’insegnamento della Storia e della Letteratura nelle scuole secondarie, Golinelli ha dedicato gran parte della sua carriera a esplorare le vicende storiche che hanno plasmato il nostro mondo.

Collaborazioni e ricerche

Per più di vent’anni, Golinelli ha collaborato con il rinomato storico Francesco Maria Feltri, un’autorità nel campo della storia del Novecento, in particolare per quanto riguarda l’universo concentrazionario e la Shoah. Questa collaborazione ha portato a numerosi viaggi di studio in luoghi emblematici, come Israele e la Striscia di Gaza, così come in Anatolia, dove hanno indagato il genocidio degli Armeni. Inoltre, si è recato in Russia e nel Mar Bianco per condurre ricerche sul primo Gulag sovietico, situato nell’arcipelago delle Isole Solovki.

Tematiche affrontate e studi recenti

Golinelli ha anche approfondito il regime di Ceausescu in Romania e ha studiato la caduta dell’Impero Ottomano e la nascita della Repubblica Turca. Le sue ricerche si sono estese al fondamentalismo islamico nel Novecento, alla Guerra Fredda, e alla storia del Sionismo dalle origini fino ai giorni nostri. Negli ultimi anni, ha ampliato il suo campo d’azione alla geopolitica, tenendo conferenze su temi attuali come la guerra in Ucraina, la situazione in Iran, Turchia, Polonia, e le tensioni tra Stati Uniti e Cina, oltre alla crisi israelo-palestinese.

Formazione e attualità

Golinelli ha frequentato con successo la Scuola di Alti Studi di Geopolitica organizzata dalla rivista Limes, dove ha potuto approfondire le sue conoscenze sulle dinamiche internazionali contemporanee. Attualmente, collabora con la redazione della rivista, contribuendo a fornire analisi critiche sulle questioni geopolitiche più rilevanti.

Opportunità di riflessione

Questo incontro del 10 dicembre rappresenta un’opportunità unica per riflettere su questioni di fondamentale importanza storica e sociale. La trasformazione di un popolo da vittima a oppressore è un tema che merita un’attenta analisi e discussione, contribuendo al dibattito su un argomento così rilevante.