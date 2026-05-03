Lezioni di yoga per bambini a Monte Bondone in mezzo alla natura

Portare i bambini a contatto con la natura può trasformare una semplice uscita in un’opportunità di crescita: è con questo spirito che nasce l’appuntamento di yoga pensato per i più piccoli sulla Piana delle Viote, ai piedi del Monte Bondone. L’incontro propone esercizi elementari di respirazione, posizioni adattate all’età e pause di rilassamento, il tutto accompagnato dai suoni dell’ambiente alpino. L’intento è favorire equilibrio, concentrazione e benessere emotivo, offrendo ai bambini lo spazio per rallentare e ascoltare il proprio corpo in un contesto protetto e stimolante.

Questa formula è pensata esclusivamente per i piccoli partecipanti: i giochi respiratori e le sequenze sono semplificate e guidate per rispettare i tempi di attenzione dell’infanzia. L’attività si svolge all’aperto, dove l’aria fresca e la vista delle montagne diventano parte integrante della lezione, trasformando ogni respiro in un esercizio di energia e calma. La proposta è ideale per famiglie che cercano esperienze attive ma rilassanti, con un approccio che mette al centro il benessere psicofisico dei bambini.

Come si svolge l’attività

La lezione combina momenti di movimento e pause dedicate al recupero: dopo un breve riscaldamento, i bambini eseguono una serie di posizioni semplici e giocose, studiate per stimolare equilibrio e coordinazione. Il programma include esercizi di respirazione consapevole per imparare a gestire emozioni e tensioni, oltre a brevi sessioni di stretching per favorire la mobilità. Le attività sono condotte da operatori esperti che modulano intensità e tempi, intervenendo con spiegazioni chiare e immagini evocative per rendere ogni postura accessibile e divertente.

Cosa aspettarsi durante la lezione

Durante la sessione i partecipanti vivono momenti ludici che introducono le posizioni in modo intuitivo: si possono usare storie, metafore naturali e piccoli attrezzi per rendere le sequenze coinvolgenti. Gli spazi all’aperto favoriscono la creatività e permettono pause di contemplazione, utili per il rilassamento guidato. L’approccio valorizza il rispetto dei ritmi individuali: non si richiedono abilità pregresse, solo la voglia di esplorare il proprio corpo e il contatto con la natura.

Dettagli organizzativi e logistica

L’appuntamento è fissato per la data specifica: 2026 19 Lug, con inizio evento 16:30 e fine evento 18:00. Il ritrovo è previsto presso il parcheggio della Capanna Viote in Loc. Viote, Monte Bondone, da cui si raggiunge a piedi l’area dedicata alle attività. Si consiglia di portare un tappetino o una coperta, abbigliamento comodo e una giacca leggera per il cambio di temperature. Essendo un’attività all’aperto, è opportuno verificare le condizioni meteo e prepararsi con un piccolo kit personale (acqua, crema solare, cappellino) per garantire comfort durante la lezione.

Accessibilità e sicurezza

Gli operatori presenti curano la sicurezza e l’adattamento delle esercitazioni alle capacità dei partecipanti: gli spazi sono scelti per essere sicuri e visibili, favorendo la supervisione costante. L’attività è ideale per bambini in età scolare, con percorsi che tengono conto delle esigenze motorie e della curiosità tipica dell’età. I genitori sono invitati a partecipare alla preparazione e al ritiro, mentre durante la lezione possono osservare da una distanza che rispetti la concentrazione dei piccoli.

Costi, prenotazione e informazioni pratiche

La partecipazione richiede prenotazione obbligatoria tramite il portale indicato: https://www.discovertrento.it/ esperienze a trento e dintorni, con termine per la prenotazione entro le ore 17.00 del giorno precedente all’iniziativa. Il prezzo è di € 5,00 a persona; l’accesso è gratuito per possessori di Trento Guest Card. È importante rispettare la scadenza di prenotazione per garantire l’organizzazione dei gruppi e la disponibilità degli operatori. Per ulteriori dettagli logistici o esigenze particolari è possibile contattare gli organizzatori tramite i canali indicati sulla pagina di prenotazione.

Portare i bambini a questa esperienza significa offrire loro la possibilità di sperimentare il movimento in un contesto naturale e di sviluppare strumenti semplici per la gestione dello stress e dell’attenzione. La combinazione di yoga, aria aperta e paesaggio alpino crea un ambiente favorevole alla crescita emotiva e fisica, trasformando un pomeriggio in montagna in un ricordo utile e piacevole per tutta la famiglia.