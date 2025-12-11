Liguria Lancia Iniziativa Innovativa per la Prevenzione delle Malattie Oculari

La Liguria si distingue come la prima regione italiana ad adottare misure significative per la prevenzione delle malattie oculari. A partire dal mese di novembre, una selezione di farmacie offrirà uno screening gratuito per la salute degli occhi. Inoltre, dal 1° gennaio 2026, i cittadini affetti da maculopatia essudativa potranno beneficiare di esenzioni dal pagamento del ticket per le prestazioni diagnostiche.

Iniziativa di screening nelle farmacie

Il progetto avviato dalla Liguria mira a rispondere a un crescente bisogno di attenzione verso la salute visiva, in particolare per le fasce più vulnerabili della popolazione, come le persone con diabete e gli anziani. Sette farmacie delle Aziende Sanitarie Locali 2 e 3, situate nelle aree di Genova e Savona, saranno coinvolte in questo progetto sperimentale. Il programma prevede l’esecuzione di uno screening di Tomografia a Coerenza Ottica (OCT). Questo esame, rapido e non invasivo, permette di identificare precocemente patologie oculari di rilevanza.

Dettagli sullo screening

Lo screening sarà eseguito da un ortottista, il quale effettuerà una valutazione iniziale per individuare eventuali problematiche e, se necessario, indirizzare i pazienti verso ulteriori accertamenti clinici. Possono accedere a questo servizio le persone con diabete o con età pari o superiore a 55 anni. Per garantire la sostenibilità del progetto, la Regione ha messo a disposizione circa 100 mila euro.

Esenzioni per i pazienti con maculopatia

A partire dal 2026, i cittadini diagnosticati con maculopatia essudativa avranno diritto all’esenzione dal ticket per le prestazioni diagnostiche e terapeutiche legate alla patologia. Questo intervento, supportato da un investimento di 400 mila euro, mira a garantire accesso tempestivo a diagnosi e trattamenti, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei pazienti e contenere i costi socio-sanitari.

Importanza della diagnosi precoce

Il progetto si inserisce in un quadro più ampio di iniziative volte a promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie oculari. La maculopatia essudativa, che colpisce la parte centrale della retina e può portare a gravi perdite visive, richiede un intervento tempestivo. La diagnosi precoce è fondamentale per avviare i pazienti a terapie adeguate, in grado di preservare la vista.

Collaborazione tra istituzioni e professionisti

La Liguria ha riconosciuto l’importanza della collaborazione tra farmacie e professionisti della salute, come medici di medicina generale, oculisti, diabetologi e geriatri. Questo approccio integrato consente di affrontare in modo efficace le cronicità e di trasformare le farmacie in veri e propri presidi sanitari sul territorio, contribuendo a migliorare l’efficacia delle cure e il monitoraggio delle patologie oculari.

Il Ministero della Salute ha allocato 3 milioni di euro per il corrente anno, destinati a progetti di sperimentazione nei servizi farmaceutici. L’obiettivo è integrare tali progetti nel Sistema Sanitario Regionale. Questo sforzo rappresenta un passo significativo verso un sistema sanitario più accessibile e reattivo alle esigenze della popolazione ligure.

Le nuove iniziative della Liguria pongono l’accento sull’importanza della prevenzione nella salute visiva. Esse rappresentano un modello che potrebbe essere replicato in altre regioni italiane, contribuendo a una maggiore tutela della vista e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.