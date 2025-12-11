Liguria lancia un’importante iniziativa per la prevenzione della salute oculare

La regione Liguria si distingue come pioniera in Italia nell’ambito della prevenzione oculare, introducendo iniziative significative per garantire una migliore salute degli occhi ai propri cittadini. A partire da novembre, un gruppo selezionato di farmacie avvierà un progetto che permetterà di effettuare screening gratuiti per individuare precocemente problematiche visive, con un particolare focus sulla maculopatia essudativa.

Il programma di screening gratuito

Questo programma innovativo coinvolgerà sette farmacie delle Asl 2 e 3, attive nelle aree di Genova e Savona. Saranno principalmente le persone affette da diabete o con un’età pari o superiore ai 55 anni a poter usufruire di uno screening gratuito attraverso la Tomografia a Coerenza Ottica (OCT), una tecnica diagnostica avanzata e non invasiva che consente di identificare patologie oculari in fase iniziale.

Esame OCT: un’importanza cruciale

L’esame OCT sarà eseguito da un ortottista. Dopo un’analisi preliminare, il professionista potrà indirizzare i pazienti verso ulteriori accertamenti clinici in caso di anomalie. Questo approccio ha l’obiettivo di garantire un intervento tempestivo e migliorare la qualità della vita delle persone coinvolte.

Esenzione dal ticket per i pazienti affetti da maculopatia

Una novità significativa riguarda l’esenzione dal pagamento del ticket, prevista per il 1° gennaio 2026. Questa misura interesserà tutti i pazienti con diagnosi confermata di maculopatia essudativa. Grazie a questa iniziativa, molti cittadini liguri potranno accedere gratuitamente a prestazioni diagnostiche e terapeutiche, contribuendo a una gestione più efficace della malattia e a un miglioramento delle condizioni di salute.

Investimenti per la salute visiva

Per sostenere queste iniziative, la Liguria ha previsto un investimento di circa 400 mila euro, che si aggiunge ai 100 mila euro stanziati per il progetto di screening. Tali fondi saranno utilizzati per garantire un accesso tempestivo e di qualità ai servizi di diagnosi e cura, con l’obiettivo di ridurre i casi di disabilità visiva e non autosufficienza.

Un approccio integrato alla salute

Queste iniziative fanno parte di un disegno più ampio, promosso dall’assessore alla Salute, Massimo Nicolò, che mira a sottolineare l’importanza della prevenzione nelle patologie oculari. L’attenzione sulla maculopatia, che colpisce la parte centrale della retina, evidenzia la necessità di interventi mirati per affrontare le sfide legate all’invecchiamento della popolazione ligure, che presenta uno dei tassi di anzianità più elevati d’Italia.

Benefici per la comunità

La Liguria ha avviato un percorso volto a garantire che i finanziamenti del Ministero della Salute, ammontanti a 2,2 milioni di euro, e aumentati a 3 milioni quest’anno, siano impiegati principalmente per progetti innovativi nelle farmacie. Tale iniziativa non solo migliorerà l’accesso ai servizi sanitari, ma favorirà anche una maggiore integrazione tra i medici di base, oculisti e specialisti, creando un modello di assistenza che potrebbe fungere da esempio a livello nazionale.