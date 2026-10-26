Partecipa a un incontro gratuito di meditazione e yoga condotto da Raga Liliana Lanzoni, promosso da Associazione Kore nella sala ex-Tirreno di Follonica.

La cittadina di Follonica ospita un incontro pratico di meditazione e yoga guidato da Raga Liliana Lanzoni, docente esperta in discipline contemplative. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Kore, si svolgerà nella sala ex-Tirreno, uno spazio comunale con 170 posti a sedere situato in via Bicocchi 53/a, a breve distanza dalla stazione ferroviaria. L’evento è gratuito e aperto a chiunque desideri avvicinarsi o approfondire pratiche di consapevolezza corporeo-respiratoria; il Comune ha concesso il patrocinio ma non è il soggetto organizzatore.

Programmata per il 24 ottobre 2026, la sessione inizierà alle 16:30 e terminerà alle 18:30, offrendo due ore dedicate a esercizi guidati, tecniche di respirazione e momenti di riflessione meditativa. La scelta della sala nel centro cittadino punta a facilitare l’accesso sia ai residenti che ai visitatori, mentre la capienza di 170 posti suggerisce una dimensione contenuta ma significativa per un laboratorio pratico. L’ultimo aggiornamento delle informazioni è stato registrato il 20/10/2026 alle 12:04.

Contenuti pratici della lezione e approccio di Liliana Lanzoni

Durante l’incontro, Raga Liliana Lanzoni proporrà una sequenza di esercizi che unisce elementi di yoga dolce e momenti di meditazione guidata. L’approccio punta a integrare il movimento con la consapevolezza del respiro: in termini pratici verranno presentate posture accessibili, tecniche di respirazione diaframmatica e brevi interventi di meditazione seduta o camminata. La formula è adatta sia a principianti sia a chi ha già esperienza, perché l’insegnante modulerà l’intensità delle proposte per rendere le pratiche fruibili da tutti senza obbligo di competenze pregresse.

Obiettivi formativi e benefici attesi

Il laboratorio mira a far sperimentare ai partecipanti strumenti concreti per la gestione dello stress e il miglioramento della presenza mentale. In termini semplici, l’uso combinato di posture, respiro e attenzione favorisce un maggior controllo delle tensioni fisiche e una riduzione degli stati ansiosi momentanei. Questi effetti non sono istantanei come una medicina, ma rappresentano risultati ricorrenti per chi pratica regolarmente: l’incontro fungerà da introduzione pratica per chi desidera valutare un percorso più lungo o aderire ad altre iniziative organizzate dall’Associazione Kore.

Informazioni logistiche e modalità di partecipazione

La sala ex-Tirreno si trova in via Bicocchi 53/a, nel centro di Follonica, facilmente raggiungibile a piedi dalla stazione ferroviaria. Essendo l’evento a ingresso gratuito, è consigliabile presentarsi con un certo anticipo per trovare posto tra i 170 disponibili. Portare un tappetino, abbigliamento comodo e, se utile, una bottiglia d’acqua. Poiché l’organizzazione è curata dall’Associazione Kore, ogni responsabilità relativa alla gestione e allo svolgimento dell’incontro ricade sull’associazione promotrice; il Comune ha concesso solo il patrocinio ufficiale.

Per i partecipanti che fossero interessati ad approfondire, l’incontro rappresenta anche un’opportunità per conoscere le attività future dell’Associazione Kore e per valutare eventuali corsi regolari. L’evento del 24 ottobre 2026, programmato dalle 16:30 alle 18:30, offre quindi sia un’esperienza immediata di pratica guidata sia un punto di partenza per un possibile percorso personale di benessere. Ricordiamo che le informazioni disponibili sono aggiornate al 20/10/2026 alle 12:04 e che l’ingresso rimane completamente gratuito.