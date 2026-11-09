L’uomo responsabile della strage di Cracovia è morto in ospedale, ma le indagini sul movente e le vittime continuano.

Sabato scorso una sparatoria ha trasformato la storica Piazza del Mercato di Cracovia in un teatro di morte. L’attacco, compiuto da Michal Oksinski, un giovane di 24 anni, ha provocato nove vittime mortali e numerosi feriti, tra cui due agenti di polizia. Dopo un violento scontro con le forze dell’ordine, l’assalitore è stato arrestato, trasportato in ospedale e, poche ore dopo, è deceduto.

La morte dell’aggressore in ospedale

Alle 4:30 del mattino, Krzysztof Klęczar, dirigente della regione della Piccola Polonia, ha confermato che l’attentatore è morto presso uno degli ospedali di Cracovia. La notizia è stata diffusa anche tramite il canale ufficiale X della polizia regionale, che ha precisato che le autorità hanno avuto conferma della perdita di vita dell’uomo. L’autopsia è stata ordinata, ma le cause precise del decesso rimangono legate alle gravi ferite riportate durante gli interventi chirurgici di emergenza.

Stato di salute dei feriti e interventi delle forze dell’ordine

Allo scoppio della violenza, due agenti di polizia, Jakub Kulik e Artur Moranski, hanno subito colpi da fuoco e sono caduti in coma farmacologico. Dopo numerosi interventi chirurgici, entrambi hanno ripreso conoscenza; tuttavia, le loro condizioni rimangono critiche. In totale, quindici persone sono attualmente ricoverate in sei strutture ospedaliere della città, tra cui civili, turisti e passanti.

Le vittime civili

Tra i morti nella piazza si contano quattro cittadini polacchi di età compresa tra 47 e 61 anni, un turista britannico di 32 anni e una cittadina austriaca di 51 anni, il cui marito è rimasto gravemente ferito. Altri feriti includevano studenti e accompagnatori provenienti da un liceo italiano, rimasti coinvolti nell’attacco.

Indagini per terrorismo e profilo dell’attentatore

La Procura di Cracovia ha aperto un fascicolo per terrorismo, sospettando che l’autore abbia agito in modo premeditato. Le autorità hanno sequestrato i suoi dispositivi informatici, raccolto i filmati delle telecamere di sorveglianza e avviato le prime testimonianze. Si è scoperto che Oksinski, oltre a possedere due armi registrate, frequentava con il padre un poligono di tiro sportivo e mostrava una marcata passione per le armi da fuoco.

Il passato e le idee estremiste

Secondo le prime ricostruzioni, Oksinski era affascinato dalle ideologie dell’estrema destra, ma non sono emersi legami diretti con gruppi organizzati. Un’ex compagna di classe ha raccontato che il giovane disegnava scene di violenza, includendo persino sé stesso armato, dichiarando di voler diventare “un assassino”. Nessuno aveva preso sul serio queste affermazioni, ma ora costituiscono un elemento chiave delle indagini.

Prima di raggiungere Cracovia, l’assalitore avrebbe compiuto un omicidio di famiglia a Ostrowiec Świętokrzyski, uccidendo genitori e sorella. Le forze dell’ordine stanno verificando se questi tre delitti facciano parte di una medesima sequenza di azioni pre-meditate. L’autopsia delle vittime è programmata per lunedì, mentre gli investigatori continuano a ricostruire la cronologia esatta dei fatti, cercando di capire cosa abbia spinto il giovane a trasformare una delle piazze più belle d’Europa in un luogo di terrore.