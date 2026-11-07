Cubosomi lipidici promettono una nuova via per portare la luteina direttamente nella retina, secondo studi su topo.

Le patologie della retina, dalla degenerazione maculare alle complicanze della retinopatia diabetica, sono spesso gestite con iniezioni intravitreali costose e invasive. La ricerca sta cercando alternative meno traumatiche, capaci di raggiungere il segmento posteriore dell’occhio senza perforare la sclera. In questo contesto, un gruppo di scienziati australiani ha dedicato le ultime settimane allo studio di un veicolatore nano-strutturale in grado di trasportare molecole antiossidanti direttamente sulla retina.

Il risultato è rappresentato da una particolare classe di nanoparticelle lipidiche chiamate cubosomi. Queste strutture auto-assemblate presentano una superficie altamente modulabile e una capacità intrinseca di inglobare composti idrofobici, come la luteina, un carotenoide noto per le sue proprietà antiossidanti e potenzialmente antinfiammatorie. La luteina è presente in natura nella macula ed è fondamentale per contrastare lo stress ossidativo che colpisce le cellule retiniche.

Cubosomi lipidici: la nuova “capsula” per la luteina

Gli studiosi hanno progettato i cubosomi con una composizione di fosfolipidi che forma una rete tridimensionale a forma di cubo, capace di intrappolare la luteina al suo interno. Questa configurazione protegge il carotenoide da degradazione prematura, ne aumenta la stabilità e favorisce una prolungata permanenza sulla superficie oculare. Inoltre, grazie alla loro dimensione nanometrica, i cubosomi possono interagire con la pellicola lagrimale senza essere immediatamente eliminati dal drenaggio lacrimale.

Come i cubosomi superano le barriere oculari

Uno dei maggiori ostacoli alla somministrazione topica è la presenza della cornea e della membrana di Bruch, che limitano la penetrazione di sostanze verso la retina. I cubosomi sfruttano la loro struttura a mosaico lipidico per fondersi temporaneamente con le membrane cellulari, creando passaggi micro-porosi che facilitano il trasporto transcorneale. Le prove in vitro hanno mostrato che la formulazione migliora l’affinità per le cellule epiteliali dell’occhio, aumentando le probabilità di raggiungere il tessuto retinico.

Risultati preclinici su topo: accumulo retinico in una settimana

Nei test condotti su modelli murini, è stato somministrato il collirio contenente i cubosomi carichi di luteina per un periodo di circa una settimana. Analisi successive hanno rivelato un accumulo progressivo della luteina nella retina, dimostrando che la via topica è in grado di fornire quantità terapeutiche della molecola. Questa evidenza è particolarmente significativa, poiché la maggior parte delle terapie attuali richiede dosaggi invasivi per ottenere concentrazioni simili.

Effetti antinfiammatori osservati in cellule retiniche

Parallelamente, le cellule retiniche sottoposte a stress ossidativo sono state trattate con il medesimo prodotto. I risultati hanno indicato una marcata diminuzione di specifici marcatori infiammatori, suggerendo che la luteina veicolata tramite cubosomi non solo si deposita nella retina, ma mantiene anche la sua attività biologica. Questo doppio beneficio – biodisponibilità e azione anti-infiammatoria – apre la porta a possibili applicazioni in patologie caratterizzate da infiammazione cronica.

Prospettive e limiti: verso un’alternativa alle iniezioni intravitreali?

Nonostante i dati siano promettenti, la tecnologia rimane in fase sperimentale. Non esiste ancora alcuna prova di efficacia clinica sull’uomo, né paragoni diretti con le attuali terapie anti-VEGF somministrate per iniezioni intravitreali. Tuttavia, la capacità di trasportare farmaci al segmento posteriore dell’occhio usando una semplice goccia rappresenta una svolta potenziale per l’oftalmologia. Il vero valore innovativo potrebbe risiedere non nella molecola stessa, ma nel metodo di consegna, che potrebbe essere adattato anche ad altri farmaci retinici.