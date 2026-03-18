Nuovo Starbene in edicola: guida a dieta di primavera e benessere

Il numero 4 del 2026 di Starbene arriva in edicola con un mix di inchieste, pratiche quotidiane e interviste pensate per chi cerca informazioni affidabili su salute, alimentazione e benessere psicofisico. La rivista, pubblicata mensilmente, si propone come punto di riferimento per lettori che vogliono aggiornamenti concreti e suggerimenti operativi: i nostri esperti sono a disposizione per chiarire dubbi e offrire consigli mirati. La pubblicazione è segnalata in anteprima dal 16 marzo 2026 e sarà disponibile in edicola dal 20 marzo 2026.

Nel nuovo numero troverai articoli che spaziano dalla prevenzione medica alle nuove abitudini alimentari, passando per storie di persone e proposte per l’attività fisica. Ogni pezzo è pensato per coniugare rigore informativo e utilità pratica: dal laboratorio comparativo ai dossier su patologie diffuse, fino alle tendenze che toccano la quotidianità, come la moda dell’early dinner. Sfogliare la rivista significa accedere a contenuti verificati con paginazione precisa per orientarsi facilmente agli approfondimenti.

Cosa c’è nel sommario: focus su salute e prevenzione

Tra i dossier principali emerge una guida completa sull’osteoporosi con indicazioni su diagnosi, stili di vita e terapie (a pag. 15), affiancata da un articolo che analizza i picchi stagionali del mal di testa (a pag. 16). Si parla anche di dermatologia: l’inchiesta sui nei che possono nascondersi sotto i tatuaggi (a pag. 22) e di ematologia con il servizio sull’eparina, definita come lo “spazzino del sangue” (a pag. 27). Per chi cerca test e confronti pratici, lo Starbene Lab valuta i dentifrici per denti sensibili (a pag. 106), offrendo criteri chiari per scegliere il prodotto più adatto.

Approfondimenti e numeri utili

Le pagine dedicate alla prevenzione sono integrate da consigli concreti: schede pratiche per riconoscere segnali d’allarme, suggerimenti di screening e commenti di specialisti. L’approccio editoriale punta a spiegare termini tecnici con chiarezza: per esempio, diagnosi viene presentata non solo come procedura clinica ma come percorso che coinvolge anche le abitudini quotidiane, mentre le terapie sono illustrate con pro e contro per supportare scelte informate.

Benessere in tavola e nuove abitudini

La stagione influenza cosa portiamo in tavola: la dieta di primavera (a pag. 40) propone ingredienti freschi e ricette leggere, mentre il pezzo sull’early dinner (a pag. 46) esplora la crescente tendenza a cenare presto, con benefici e possibili controindicazioni. C’è spazio per una riflessione equilibrata sul consumo di carne — poca ma buona (a pag. 50) — e per idee pratiche come l’introduzione di germogli e microgreen, consigliati da Myriam Sabolla (a pag. 59) per aumentare varietà e nutrienti. Il tono è orientato alla sostenibilità delle scelte alimentari e al piacere del cibo.

Tendenze pratiche e antiage

Per chi cura l’apparenza, il servizio sulle mani come programma antiage (a pag. 60) offre routine e prodotti consigliati; mentre per la forma fisica ci sono soluzioni innovative come Spinefitter contro il mal di schiena (a pag. 78) e la curiosa proposta di portare il surf in palestra (a pag. 82) per allenamenti dinamici. Queste pagine combinano esercizi pratici con spiegazioni su come funzionano i benefici corporei.

Storie, volti e contenuti culturali

Il numero ospita anche interviste e ritratti: Stefania Andreoli racconta il suo impegno nel portare il disagio mentale a teatro (a pag. 38), mentre Max Mariola parla del suo stile comunicativo che conquista lo schermo (a pag. 54). Le storie personali dialogano con i temi pratici, offrendo punti di vista che aiutano a normalizzare il confronto su salute mentale e immagine pubblica. L’intento editoriale è valorizzare le esperienze senza semplificare, dando spazio a esperti e testimoni.

Informazioni pratiche e prossima uscita

Ricorda che il numero 4 del 2026 sarà disponibile in edicola dal 20 marzo 2026; il prossimo numero è programmato in uscita il 24 aprile 2026. La rivista resta uno strumento mensile per chi vuole un aggiornamento continuo su benessere, prevenzione e tendenze quotidiane, con rubriche che guidano nelle scelte di salute e stile di vita. Per approfondire ogni tema, consulta le pagine indicate: osteoporosi a pag. 15, mal di testa a pag. 16, nei e tatuaggi a pag. 22, eparina a pag. 27, dieta di primavera a pag. 40, early dinner a pag. 46, e molti altri servizi fino allo speciale sullo yoga della leggerezza (a pag. 109).