Dal 2005, il portale Educazione Nutrizionale Grana Padano (ENGP) si occupa di diffondere le buone pratiche per un’alimentazione equilibrata e uno stile di vita sano. Quest’anno il sito ha confermato la sua partecipazione all’edizione 2026 dell’Obesity Day la campagna nazionale promossa dalla Fondazione ADI insieme ai Centri Obesity Day e all’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica. La scelta di sostenere questo progetto riflette l’obiettivo di ENGP di fornire informazioni nutrizionali corrette e di rendere le scelte alimentari più consapevoli per tutta la popolazione.

Il nuovo sostegno di ENGP all’Obesity Day 2026

Il contributo di ENGP si traduce in una donazione destinata a coprire parte dei costi organizzativi dell’iniziativa. Inoltre, il logo del portale compare su tutti i materiali ufficiali, tra cui la locandina dell’Obesity Day 2026, le newsletter informative e il sito dedicato alla campagna. Questa visibilità permette a ENGP di rafforzare il proprio ruolo di facilitatore di conoscenza nutrizionale e di avvicinare il pubblico a contenuti basati su evidenze scientifiche.

Visibilità del brand e materiali promozionali

Tra i supporti più evidenti troviamo la locandina digitale diffusa nelle strutture sanitarie, le schede informative disponibili presso le ASL e le infografiche postate sui canali social dei Centri Obesity Day. La presenza costante di ENGP su questi supporti sottolinea l’importanza di una comunicazione chiara e uniforme, capace di arrivare sia ai professionisti della salute che ai cittadini comuni.

Un messaggio multilingue per le comunità immigrate

Il tema di quest’anno, “La salute parla tutte le lingue”, pone al centro la necessità di superare le barriere linguistiche nella prevenzione dell’obesità. Per fare ciò, è stato realizzato un questionario rivolto a diverse comunità di immigrati residenti in Italia, finalizzato a raccogliere dati sulle abitudini alimentari attuali e tradizionali. I risultati hanno permesso di elaborare un decalogo e una piramide alimentare transculturale tradotti in numerose lingue e adattati alle specificità culinarie di ciascuna cultura.

Diretta Facebook e attività dei Centri Obesity Day

Il 10 ottobre, dalle 10:00 alle 13:00, i professionisti della nutrizione dei Centri Obesity Day hanno organizzato una diretta su Facebook (@obesitydayadi). Durante la trasmissione sono stati presentati i risultati preliminari del questionario, sono stati mostrati i nuovi strumenti educativi e sono state proposte attività pratiche per famiglie, bambini e adolescenti. La diretta, collegata ai centri ospedalieri, alle ASL e alle università partecipanti, ha facilitato lo scambio di esperienze tra esperti e pubblico.

Risultati attesi e pubblicazione del report finale

Al termine della campagna, sul sito ufficiale verrà pubblicato un report dettagliato che raccoglierà dati statistici, testimonianze e valutazioni sull’impatto della comunicazione multilingue. L’obiettivo è dimostrare come una strategia di informazione inclusiva possa contribuire significativamente alla riduzione dei fattori di rischio per l’obesità, soprattutto tra le popolazioni più vulnerabili.