Premio Casillo: Riconoscimento della Dieta Mediterranea a New York

Il 29 giugno ha rappresentato una giornata significativa per la comunità italiana negli Stati Uniti, in particolare per coloro che sostengono la dieta mediterranea. Il Casillo Group, un’azienda italiana rinomata per la produzione di grano e farine, ha organizzato la prima edizione del Premio Casillo per la dieta mediterranea presso il prestigioso Tuscany Hotel a New York.

Questo evento ha riunito figure di spicco del panorama gastronomico per celebrare personalità che incarnano i valori e le tradizioni culinarie del sud Italia. Il premio è stato presentato da Manuela Rana, originaria di Molfetta, che ha trovato la sua casa nella grande metropoli americana.

La cerimonia del premio

La location scelta per la cerimonia, con vista sull’Empire State Building e sul Chrysler Building, ha creato un’atmosfera suggestiva per l’assegnazione dei premi. I membri del Casillo Group hanno avuto l’onore di consegnare i riconoscimenti a diversi ambasciatori della cucina italiana.

I premiati

Tra i premiati figura Sara Baer Sinnott, presidente della Oldways, un’organizzazione non profit che promuove la Dieta Mediterranea da oltre vent’anni negli Stati Uniti. Un altro vincitore è Pino Coladonato, celebre chef e ristoratore del ristorante La Masseria a New York, riconosciuto per la sua dedizione alla cucina pugliese.

Tra i premiati figura Dino Clemente, proprietario della Clemente Bakery nel New Jersey, un panificio che ha conquistato una solida reputazione nella grande area metropolitana. La lista continua con John Mustaro, rispettato presidente della United Pugliesi Federation, e Rossella Rago, apprezzata conduttrice del programma Cooking with Nonna.

Inoltre, è stato premiato John Sciancalepore, imprenditore e promotore attivo della Festa della Madonna dei Martiri a Hoboken, e Mauro Pansini, chef con esperienza internazionale, che ha deliziato gli ospiti con degustazioni uniche durante la serata.

Il significato del premio

Il Premio Casillo rappresenta un impegno significativo per la diffusione della Dieta Mediterranea, di cui i prodotti a base di cereali rivestono un ruolo cruciale. Pasquale Casillo, presidente del Casillo Group, ha espresso entusiasmo per il premio, evidenziando come questi ambasciatori contribuiscano a portare prestigio all’Italia e alla Puglia.

Un legame con la tradizione

Durante l’evento, è stato proiettato un video intitolato La luce, il vento, la tradizione, realizzato dal fotografo e regista Carlos Solito. Questo cortometraggio cattura l’essenza della Puglia, mettendo in risalto i suoi paesaggi suggestivi, dalle distese di grano agli uliveti, accompagnati dalla gioiosa esplorazione di un bambino attraverso questa terra ricca di cultura.

La narrazione visiva si svolge nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia, un luogo che rappresenta la bellezza naturale e agricola della regione. Qui, il Casillo Group ha realizzato significativi investimenti. Attraverso eventi di questo tipo, l’azienda mira a consolidare la propria identità e il legame con i valori della Dieta Mediterranea.