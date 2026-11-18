Lunedì 23 novembre il Campidoglio ospita la presentazione del primo Atlante di salute urbana di Roma, curato da Alessio D'Amato.

Lunedì 23 novembre 2026, alle ore 16.30, la Sala della Protomoteca in Campidoglio ospiterà la presentazione del primo Atlante di salute urbana di Roma. Il volume, curato da Alessio D’Amato e pubblicato da FrancoAngeli, nasce con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze di salute e di offrire strumenti concreti per rafforzare la prevenzione.

Il programma dell’incontro in Campidoglio

All’appuntamento parteciperà il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha firmato la prefazione del testo. La moderazione è affidata a Gaia Tortora. Interverranno Alessio D’Amato, Linda Laura Sabbadini, Leonardo Villani e Walter Ricciardi, autore della postfazione. Leonardo Villani ha scritto l’introduzione.

Il programma prevede inoltre una lectio magistralis di Sir Michael Marmot, uno dei maggiori esperti internazionali dei determinanti sociali della salute. Il lavoro è descritto come un contributo di alto livello scientifico, pensato per orientare le politiche pubbliche verso le aree dove i bisogni sono più rilevanti.

Sostegni al progetto

Il progetto ha ricevuto il sostegno della Fondazione Roma. Un contributo importante alla realizzazione è arrivato dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute come Bene Comune.