Oltre 200 prestazioni gratuite, 28 donazioni di sangue e qualche diagnosi inattesa: il bilancio della giornata organizzata dalla Croce Rossa a Foggia.

Una giornata di visite specialistiche, screening e consulenze gratuite ha animato la Villa Comunale di Foggia, nel Parco Urbano Karol Wojtyla. Il Villaggio della Salute e della Prevenzione, allestito dal Comitato di Foggia della Croce Rossa Italiana, è stato l’unica tappa pugliese degli Itinerari della Salute CRI, realizzati in collaborazione con IVECO.

Nel corso della giornata i cittadini hanno potuto contare sulla presenza di medici, operatori sanitari e volontari. Quasi cento volontari hanno lavorato all’organizzazione e all’assistenza, mentre il Comune di Foggia, l’ASL Foggia, il Policlinico Riuniti, l’Università di Foggia, l’Ordine dei Medici Veterinari e numerose associazioni del territorio hanno sostenuto l’iniziativa.

Controlli cardiologici e pneumologici con diagnosi inattese

Le visite cardiologiche sono state tra le più utili. A bordo dell’Unità Mobile Cardiovascolare CRI, realizzata con IVECO, le cardiologhe del Policlinico Riuniti Valeria Bruno e Lucia Tricarico hanno effettuato 33 valutazioni. In quattro casi hanno individuato una cardiopatia ipertensiva che non era mai stata diagnosticata. In un altro caso le condizioni del paziente hanno richiesto il trasferimento immediato al Pronto Soccorso.

Anche l’ambulatorio di Pneumologia, affidato alla dottoressa Maria Rosaria De Carlo, ha registrato molte presenze, con 34 spirometrie e quattro consulenze. Durante i controlli è emerso un caso di ipertensione, per il quale è stato suggerito un approfondimento cardiologico.

Alimentazione, dolore e cure dentali

Molte persone si sono rivolte agli specialisti per ricevere indicazioni sull’alimentazione e sulla gestione delle patologie metaboliche. Le dottoresse Annalaura Manna e Fabrizia Lisso hanno eseguito 40 valutazioni bioimpedenziometriche, mentre il dottor Fabio De Biase, del Policlinico Riuniti, ha svolto 24 consulenze di Medicina Metabolica. Per due giovani cittadini stranieri in difficoltà è stato attivato un percorso di accesso diretto agli ambulatori ospedalieri, così da permettere loro di completare gli accertamenti.

Uno sportello informativo sulla Terapia del Dolore era curato dai dottori Mario Pedone e Antonio Carrideo, dello staff della professoressa Gilda Cinnella dell’Università di Foggia. I cittadini hanno potuto parlare del dolore acuto e cronico e delle opzioni di trattamento disponibili.

L’ambulatorio odontoiatrico ha effettuato 24 visite. Il dottor Michele Annolfi ha riscontrato in diversi pazienti problemi dentali non curati, spesso per il costo delle terapie. Il professionista si è dichiarato disponibile a collaborare a un progetto di assistenza odontoiatrica destinato alle persone con maggiori difficoltà economiche. Nel Villaggio era presente anche un ambulatorio veterinario, dove il dottor Antonio Lepore ha svolto 12 consulenze sulla salute e sulla cura degli animali.

Sostegno psicologico, primo soccorso e sangue

Lo Sportello Sociale CRI e di supporto psicologico, seguito dalla vicepresidente del Comitato Flavia Antida Padalino, dalla volontaria Manuela Longo e dalla dottoressa Siria Maggio, ha effettuato 10 interventi: sei colloqui individuali, tre dedicati alla genitorialità e uno di coppia. Le Infermiere Volontarie della Croce Rossa hanno misurato la pressione arteriosa e la glicemia, mentre i Giovani CRI, insieme agli specialisti in ginecologia dell’ASL Foggia, hanno affrontato il tema delle malattie sessualmente trasmissibili.

Molto seguite sono state le dimostrazioni sulle Manovre SalvaVita e sulle principali tecniche di primo soccorso, con i trainer della Croce Rossa che hanno mostrato come intervenire in caso di emergenza. Particolare attenzione è stata riservata alle persone che, per difficoltà economiche o condizioni abitative precarie, incontrano più ostacoli nell’accesso alle cure. Per raggiungerle, il Comitato ha coinvolto la Caritas, l’associazione Fratelli della Stazione e le famiglie già seguite dalle attività di assistenza sul territorio.

Durante la giornata sono state raccolte 28 donazioni di sangue, grazie alla collaborazione con il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del Policlinico Riuniti e con il dottor Tommaso Granato. Al successo dell’iniziativa hanno contribuito il Comitato Regionale CRI Puglia, il CRAL ATAF, con il presidente Aldo Delli Carri, per il supporto logistico, e il Banco Alimentare Daunia Vassalli.

Il Comitato di Foggia, presieduto da Valentina Delle Fave, valuta il bilancio come una conferma dell’utilità di proporre servizi sanitari fuori dalle strutture ospedaliere. Le patologie individuate durante gli screening e i percorsi di assistenza attivati per alcune persone in difficoltà indicano i risultati più concreti dell’iniziativa, che ha permesso a centinaia di cittadini di accedere ai servizi di prevenzione e di ricevere indicazioni utili per la propria salute.