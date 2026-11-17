Guida pratica per leggere il profilo lipidico: i quattro valori da guardare, la formula per stimare l'LDL, gli alimenti che aiutano e le domande da preparare per il medico.

Il referto delle analisi del sangue arriva con una colonna di numeri e qualche asterisco accanto ai valori fuori range. Il profilo lipidico è tra le pagine più guardate e meno capite: molti si fermano al colesterolo totale e concludono che tutto va bene o tutto va male. Un singolo numero racconta poco. Servono quattro valori letti insieme, e un passaggio di calcolo che si fa in pochi secondi.

Di seguito un percorso in cinque passaggi, dalla lettura del referto alle abitudini quotidiane, fino alle domande da portare in ambulatorio.

Primo passo: i quattro valori del profilo lipidico

Il profilo lipidico comprende colesterolo totale, colesterolo LDL, colesterolo HDL e trigliceridi, espressi in genere in mg/dl. L’LDL è quello detto «cattivo», perché si deposita nelle pareti delle arterie. L’HDL è il «buono»: trasporta il colesterolo verso il fegato per l’eliminazione. I trigliceridi sono i grassi circolanti, sensibili a zuccheri, alcol e pasti recenti.

Per questo il prelievo si fa di norma a digiuno da otto-dodici ore, salvo diversa indicazione del medico. Sul referto controlla che accanto a ogni valore compaia l’unità di misura: confondere mg/dl e mmol/l porta a conclusioni sbagliate.

Secondo passo: la formula per stimare l’LDL

Spesso il laboratorio calcola l’LDL anziché misurarlo. La formula di Friedewald è la più diffusa: LDL = colesterolo totale − HDL − (trigliceridi ÷ 5). Un esempio: totale 220, HDL 50, trigliceridi 150. Si calcola 150 ÷ 5 = 30, poi 220 − 50 − 30 = 140 mg/dl di LDL.

La formula perde affidabilità quando i trigliceridi superano i 400 mg/dl: in quel caso serve la misurazione diretta. Un secondo indicatore utile è il colesterolo non-HDL, cioè totale meno HDL (nell’esempio 170), che include tutte le particelle potenzialmente dannose.

Terzo passo: dal numero al rischio

Un valore di LDL non ha lo stesso significato per tutti. L’obiettivo cambia in base al rischio cardiovascolare globale, che dipende da età, sesso, pressione arteriosa, fumo, diabete e familiarità per infarto precoce. Chi ha già avuto un evento cardiovascolare o ha il diabete punta a soglie più basse rispetto a una persona giovane e senza altri fattori di rischio.

Il calcolo del rischio a dieci anni si fa con carte e algoritmi che il medico di famiglia o il cardiologo applicano ai dati del paziente. Il referto da solo non basta: va incrociato con pressione e storia clinica.

Quarto passo: cosa mangiare e quali abitudini cambiare

Sul piatto, la leva principale è ridurre i grassi saturi di burro, formaggi stagionati, salumi e carni lavorate, e sostituirli con grassi insaturi come l’olio extravergine d’oliva, la frutta secca e il pesce azzurro. Le fibre solubili di legumi, avena, orzo, mele e agrumi aiutano a ridurre l’assorbimento intestinale del colesterolo.

Legumi almeno più volte a settimana, al posto di parte della carne. Pesce due-tre volte a settimana, con preferenza per sgombro, sardine e salmone. Cereali integrali al posto di quelli raffinati. Verdura e frutta a ogni pasto. Dolci, bevande zuccherate e alcol ridotti, per abbassare i trigliceridi.

Fuori dalla cucina contano l’attività fisica regolare, che tende ad alzare l’HDL, il calo di peso se in eccesso e lo stop al fumo.

Quinto passo: la check-list per la visita medica

Prima dell’appuntamento conviene preparare un foglio con alcuni punti, così la visita diventa un confronto concreto.

Gli ultimi referti, per vedere l’andamento nel tempo e non solo l’ultimo valore.

L’elenco di farmaci e integratori assunti.

I casi di infarto, ictus o colesterolo alto in famiglia, con l’età in cui sono comparsi.

I valori di pressione e glicemia recenti.

Le abitudini su alimentazione, movimento, fumo e alcol.

Domande utili da fare: qual è il mio livello di rischio, quale valore di LDL devo raggiungere, entro quanto tempo ripetere l’esame, se servono altri accertamenti. Se il medico propone una terapia, vale la pena chiedere anche per quanto tempo e come verrà monitorata. Il controllo dopo qualche mese di cambiamenti nello stile di vita mostra quanto hanno inciso le nuove abitudini.