Primo weekend di agosto senza caldo e afa, tutta Italia da bollino verde

(Adnkronos) – Niente caldo record né afa, agosto inizia al fresco. Per tutta l'Italia il primo weekend del mese comincia senza rischi di ondate di calore: il bollettino di oggi, venerdì 1 agosto, aggiornato dal ministero della Salute conferma infatti il bollino verde in tutti i 27 capoluoghi monitorati, almeno fino a sabato 2 agosto. Anche la prossima settimana, spiegano gli esperti de iLMeteo.it, inizierà quindi sotto il segno dell'Anticiclone delle Azzorre, la figura per eccellenza dell'estate mediterranea di una volta, capace di termoregolare il clima limitando gli eccessi di caldo. Dunque, da lunedì 4 agosto potremo ancora godere di una bella estate, caratterizzata dal bel tempo e da temperature senza eccessi, addirittura quasi fresche. Questa bella estate sarà garantita dall'Arcipelago delle Azzorre, dove si forma l'omonimo anticiclone, in pieno Oceano Atlantico, ossia in quella zona in cui la temperatura dell'acqua è decisamente fresca anche in Estate, intorno ai 20-23°C: i venti che girano attorno a questa figura anticiclonica (in senso orario) hanno dunque la caratteristica di essere più miti, rispetto a quelli provenienti, per esempio, dal Nord Africa. Ecco perché quando l'Anticiclone delle Azzorre si estende verso il Mediterraneo il clima risulta più equilibrato anche in Italia, con giornate estive piacevoli e temperature massime generalmente comprese tra i 27 e i 32°C. Questa bella estate tuttavia non durerà e ci accompagnerà solo fino a mercoledì 6 agosto garantendo sole, assenza di piogge e temperature molto piacevoli. Successivamente lo scenario meteorologico subirà una svolta significativa: il famigerato Anticiclone Africano, tornerà a colpire con forza sul bacino del Mediterraneo. Il 'Cammello', come viene definito l'Anticiclone Africano in meteorologia, farà sentire la propria voce da giovedì 7 agosto in poi, probabilmente per almeno una decina di giorni: insomma, da metà settimana assisteremo ad una sorta di passaggio di testimone tra il mite ed oceanico Anticiclone delle Azzorre e un Anticiclone Africano carico di afa e canicola, capace di portare, entro il weekend 9-10 agosto, 35°C diffusi da Nord a Sud con punte di 40°C.