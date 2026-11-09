Scopri il profilo completo della dott.ssa Bellanova: formazione, specializzazioni, esperienze cliniche e modalità di consulenza per adulti e giovani.

La dott.ssa Selena Bellanova è una psicologa specializzata in psicoterapia cognitivo-costruttivista operante a Bologna. Dopo aver superato l’esame di stato, è iscritta all’albo A dei Psicologi dell’Emilia Romagna e offre sia consulenze in studio che sedute online, rivolgendosi a adulti e, in alcuni indirizzi, a bambini.

Formazione accademica e percorso professionale

Il suo percorso di studi è iniziato con una laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l’Università G. D’Annunzio di Chieti e Pescara, proseguita con una laurea magistrale in Psicologia Cognitiva Applicata all’Università degli Studi di Padova. Successivamente ha completato un anno di tirocinio post-lauream, durante il quale ha sostenuto con successo l’esame di stato.

Nel 2021, la professionista ha intrapreso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva con indirizzo cognitivo-costruttivista (SBPC), consolidando le competenze teoriche e pratiche necessarie per intervenire su una vasta gamma di disturbi psicologici.

Specializzazioni e approcci terapeutici

L’approccio cognitivo-costruttivista che la dott.ssa Bellanova utilizza si focalizza sull’esplorazione dei significati attribuiti ai propri disagi, con l’obiettivo di modificare il modo in cui il paziente si relaziona alle proprie esperienze. Questo modello è particolarmente efficace per ansia, stress, depressione, attacchi di panico e disturbo d’ansia generalizzato.

Parallelamente, la psicologa integra pratiche di Mindfulness e ACT (Acceptance and Commitment Therapy) per aumentare la consapevolezza emotiva e favorire l’accettazione dei pensieri difficili, offrendo strumenti concreti per gestire stress quotidiano e sintomi ansiosi.

Esperienze cliniche e contesti di tirocinio

Durante la formazione, la dott.ssa Bellanova ha maturato esperienza in diversi centri di riferimento. Al Centro Gruber di Bologna si è occupata di DCA, disturbi d’ansia e manifestazioni psicosomatiche, affinando le sue capacità di intervento strutturato. Presso la Casa Mantovani, una Residenza Sanitaria Psichiatrica, ha partecipato a programmi riabilitativi bio-psico-sociali, collaborando con un team multidisciplinare.

Altri tirocini includono il Centro Salute Mentale dell’USL di Bologna e la Casa della Salute, dove ha seguito casi di salute mentale di varia gravità, e la Villa Baruzziana, struttura dedicata a percorsi di supporto psicologico individuale e di gruppo.

Servizi offerti, modalità di visita e tariffe

La dottoressa Bellanova propone colloqui psicologici clinici in studio e consulenze online, adattando gli orari alle esigenze del paziente. Sono disponibili interventi di sostegno alla genitorialità, sostegno psicologico per adolescenti e percorsi mirati per disturbi d’ansia. I pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico, contanti, carta di debito o Satispay.

Per prenotare, è possibile utilizzare il servizio di prenotazione online oppure chiamare al numero fornito. Le tariffe indicate sono valide per pazienti privati; non sono previsti convenzioni con assicurazioni.

Domande frequenti e testimonianze dei pazienti

Tra le richieste più comuni, vi è il dubbio su come gestire attacchi di panico ricorrenti. La risposta della dott.ssa Bellanova sottolinea l’importanza di un percorso terapeutico integrato che lavori sia sui sintomi fisici sia sulla paura di “impazzire”. Un altro caso frequente riguarda difficoltà nella sfera intima: la psicologa propone di analizzare i cambiamenti relazionali e i possibili blocchi emotivi, consigliando una valutazione approfondita in seduta.

Le recensioni dei pazienti confermano la sua capacità di ascolto e professionalità. Un giovane ha descritto il percorso come “uno spazio di crescita dove ho potuto guardare le cose da prospettive diverse”, mentre un altro ha evidenziato come le tecniche apprese gli abbiano permesso di “affrontare le giornate con maggiore consapevolezza”. Queste testimonianze riflettono l’impegno costante della dott.ssa Bellanova nel creare un ambiente positivo e sicuro per il lavoro terapeutico.