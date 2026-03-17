Retreat di yoga nella tenuta tra vigneti e degustazioni

Vivere un breve allontanamento dalla routine può diventare un rituale di ristoro per corpo e mente. Questo retreat combina la pratica del yoga con il contatto diretto con la natura dei vigneti della Fattoria Lornano, offrendo momenti di movimento, rilassamento e convivialità. L’esperienza è guidata da Claudio F. Cicatiello, insegnante esperto che conduce sessioni adatte a chi cerca equilibrio e semplicità.

La proposta è pensata come un percorso a bassa intensità che alterna sessioni pratiche, esplorazioni del territorio e degustazioni in cantina. L’atmosfera della campagna del Chianti e gli spazi riservati rendono il weekend ideale per chi desidera rigenerarsi senza rinunciare al comfort. Le date dell’evento sono fissate per il 28 e 29 marzo 2026, con posti limitati per preservare un clima intimo e raccolto.

Programma del weekend

Il calendario è strutturato per lasciare ampio spazio alla pratica, al relax e all’esplorazione. Gli orari sono pensati per accompagnare il ritmo naturale della giornata: momenti di movimento al mattino e al pomeriggio, pause per i pasti e tempo libero per visitare i borghi vicini. Le attività comprendono sessioni guidate, un tour della cantina e degustazioni che valorizzano i vini prodotti in tenuta.

Sabato 28 marzo

L’accoglienza è prevista dalle 9:00 con un piccolo angolo caffè per iniziare con calma. La prima sessione di yoga viene condotta da Claudio F. Cicatiello, seguita da un light lunch alle 12:30 a base di prodotti locali abbinati al Rosato Toscana Etel IGT. Dopo il pranzo gli ospiti potranno sistemarsi negli appartamenti riservati; la pratica riprenderà alle 16:00. Il pomeriggio offre tempo libero per rilassarsi in tenuta o per escursioni nei borghi come Siena, Monteriggioni o Panzano.

Domenica 29 marzo

La giornata inizia presto con una sessione alle 7:30, seguita da colazione all’italiana alle 9:00. Una seconda pratica è in programma alle 10:30, con check-out entro le 11:00. Nel primo pomeriggio, alle 12:30, è previsto il tour della cantina e la relativa degustazione, seguiti dal pranzo con antipasto, primo e dolce. L’ultima pratica, in chiusura del retreat alle 15:00, serve a integrare l’esperienza e salutare il gruppo.

Cosa è incluso e opzioni

Il pacchetto base copre le sessioni di yoga, la visita alla cantina e le degustazioni indicate, oltre al pernottamento negli appartamenti della tenuta per chi sceglie il soggiorno. Il pranzo del sabato è leggero e valorizza le materie prime locali, mentre il pranzo della domenica accompagna le etichette della casa. Tra le bottiglie previste per la cena collettiva facoltativa ci sono due bottiglie di Rosé (100% Sangiovese) e due bottiglie di Chianti Colli Senesi DOCG (100% Sangiovese).

Cena facoltativa e supplementi

La cena del sabato è opzionale e viene fornita a buffet dalla Fattoria Lornano se confermata per l’intero gruppo; include antipasto, secondo e dolce. Eventuali bottiglie aggiuntive saranno disponibili negli appartamenti e potranno essere saldate al momento del check-out. Questo permette di personalizzare l’esperienza senza vincoli, mantenendo comunque un’offerta enogastronomica di qualità.

Dettagli pratici e prenotazioni

Per garantire un clima raccolto i posti sono limitati: la partecipazione con pernottamento è prevista per un gruppo compreso tra 8 e 10 persone, e il weekend si attiva al raggiungimento di un minimo di 8 partecipanti con soggiorno. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la tenuta via email a [email protected] o telefonare al 0577309059. È inoltre disponibile una locandina informativa scaricabile per consultare costi e dettagli logistici.

Questo format è studiato per offrire un equilibrio tra pratica e scoperta: la combinazione di yoga, panorami dei vigneti e sapori del territorio vuole lasciare un segno di serenità e di rinnovata energia, senza forzare i tempi di chi partecipa. Se cerchi un fine settimana che unisca movimento consapevole e piaceri sensoriali, questo retreat in Chianti rappresenta un’opzione concreta e curata.