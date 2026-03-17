Ritiro di meditazione e bagni di foresta nel Monferrato

Immergersi nella natura per ascoltare il proprio respiro e disinnescare lo stress quotidiano è l’intento centrale di questi ritiri ospitati al centro Zorba il Buddha nelle colline del Monferrato, a Passerano Marmorito (Asti). Le proposte si rivolgono sia a chi ha già pratica di yoga e meditazione, sia a chi si avvicina per la prima volta a una esperienza contemplativa: si possono scegliere formule da un giorno fino a più giorni consecutivi, con la possibilità di partecipare a un ritiro estivo programmato (3-7 agosto 2026) o a weekend dedicati.

Le pratiche principali offerte

Durante il soggiorno viene presentato un ventaglio di tecniche per lavorare su corpo e mente, tra cui le meditazioni attive Bodhi Vipal®, le meditazioni statiche, la mindfulness e il bagno sonoro vibrazionale. Lo Shinrin-Yoku è praticato camminando nel bosco per beneficiare dell’energia e dei composti naturali emessi dagli alberi, mentre il massaggio Bodhi Vipal è proposto come trattamento meditativo per rilassare profondamente corpo e mente. Ogni pratica è pensata per facilitare il centro di presenza interiore e la purificazione emotiva.

Che cosa intendiamo per Shinrin-Yoku e massaggio meditativo

Con Shinrin-Yoku si indica un percorso lento nella natura che sfrutta i benefici dei terpeni degli alberi e della presenza sensoriale: è una forma di meditazione camminata che favorisce il radicamento. Il massaggio Bodhi Vipal combina tecniche manuali, musica ancestrale e cromoterapia per creare uno stato di rilassamento profondo; spesso è proposto come opzionale durante il ritiro per chi desidera un lavoro di riequilibrio più personale.

Struttura tipica del programma

I ritiri possono seguire un ritmo weekend o settimanale: dalle sessioni di apertura con cerchio e pratiche di centratura, a camminate meditative nei boschi, bagni sonori al tramonto e cerchi attorno al fuoco. Un esempio di programma intensivo prevede al mattino meditazioni dinamiche e risvegli energetici, al pomeriggio momenti di rilassamento, massaggi e tempo libero per integrarsi, con chiusura serale attraverso meditazioni di condivisione. Il calendario dettagliato viene adattato al gruppo e alle condizioni meteorologiche.

Programma esemplificativo

Un ritiro di più giorni può articolarsi in sessioni mattutine dedicate al risveglio dei chakra e alla camminata sincronizzata, pomeriggi con bagni di foresta e massaggi, e serate riservate a meditazioni guidate con tamburo o a cerchi meditativi intorno al fuoco. Le attività si svolgono prevalentemente all’aperto in spazi protetti e silenziosi, e durante le pratiche è richiesta la limitazione dell’uso del cellulare per favorire la presenza.

Logistica, costi e consigli pratici

Il ritiro si svolge presso il centro di meditazione Zorba il Buddha a Passerano Marmorito (Asti), a circa 1h30 da Milano e Genova, 30 km da Asti e 39 km da Torino. Le formule e i prezzi variano a seconda della durata: ad esempio è prevista una tariffa di 650 € per 5 giorni in pensione completa (cucina condivisa). Sono disponibili anche opzioni brevi: 3 giorni a 480 € in pensione completa, 2 giorni a 320 € e 1 giorno a 160 €; per partecipazioni giornaliere il costo può essere 140 € con pernotto o 100 € solo giornata con pranzo. L’arrivo anticipato (domenica o venerdì sera) comporta un supplemento di 60 € per pernottamento e colazione; la camera singola è disponibile con supplemento di 60 € a notte.

Servizi extra e abbigliamento

Tra i servizi opzionali vi è il massaggio meditativo Bodhi Vipal (sessione di un’ora a 80 €) e pacchetti per coppie o gruppi con sconti dedicati. Per la partecipazione è consigliato un abbigliamento comodo, scarpe da trekking per le uscite nel bosco, calze antiscivolo per le attività indoor e una bandana per eventuali pratiche bendate. È suggerita una borraccia per l’acqua e vestiti caldi per le serate all’aperto.

Facilitatore e contatti

Il ritiro è condotto da Swami Bodhi Vipal (Vipal Antonio Gianfranco Gualdi), operatore olistico con oltre vent’anni di esperienza nella conduzione di ritiri, massaggi meditativi e percorsi di mindfulness. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al 340 2619934. I gruppi sono organizzati in camere condivise, l’ambiente è pensato per favorire il silenzio, l’ascolto e la trasformazione interiore.