Ritiro pasquale di yoga e ayurveda a Frinco: limen e ascolto del corpo

Dal 2 al 6 aprile 2026, presso la sede di Janani Ayurveda a Frinco (AT), si terrà un ritiro che intreccia yoga, pratiche ayurvediche e suonoterapia. Il tema scelto è Limen, parola latina che indica la soglia: un confine sottile che separa e connette, un luogo dove fermarsi prima di procedere. Questo ritiro pasquale propone di trasformare la consueta fretta in una pausa intenzionale, dove il corpo diventa guida e l’Ayurveda fornisce strumenti pratici per orientarsi.

L’approccio non è focalizzato sulla radicale trasformazione, ma sulla regolazione e sull’integrazione: si lavora per creare spazio, ascoltare e accompagnare i processi interiori. Il programma comprende lezioni di yoga, meditazioni guidate, workshop ayurvedici, sessioni di suonoterapia e trattamenti individuali. Nel cuore degli incontri avremo l’idea di līmen come punto di passaggio: imparare a sostare sulla soglia senza affrettare il cambiamento, riconoscendo i segnali del corpo prima della mente.

Tema e significato del ritiro

La parola līmen viene ripresa per esplorare quel tempo sospeso che spesso precede una nuova fase della vita. Il ritiro invita a considerare il corpo come lo spazio privilegiato dove accorgersi del cambiamento: il fioco rumore prima del silenzio, la tensione che annuncia il rilascio. Attraverso pratiche quotidiane e rituali serali si offre una mappa per riconoscere questi passaggi, con l’Ayurveda che mette al centro concetti come Agni e ritmo naturale per orientare le scelte e sostenere la digestione, fisica e mentale.

Perché scegliere questo approccio

Sostare sulla soglia significa non spingere e non bloccare: è un invito a regolare i ritmi e a lasciar emergere ciò che serve. L’uso dell’Ayurveda non è tecnicismo ma bussola pratica: il fuoco digestivo, chiamato Agni, diventa criterio per discernere cosa trattenere e cosa lasciare andare. Le sessioni di yoga e le pratiche di respirazione aiutano a mettere il corpo in ascolto, mentre la suonoterapia lavora sulla risonanza sottile come nutrimento per lo spirito e il sistema nervoso.

Programma quotidiano

Ciascun giorno esplorerà un aspetto del līmen: ingresso, ascolto, regolazione, vuoto fecondo e attraversamento finale. La proposta pratica alterna mattine di yoga e meditazione a workshop tematici e trattamenti individuali pomeridiani. Non mancano momenti di condivisione serale, cene ayurvediche leggere e spazi di riposo per integrare gli stimoli. Tutte le attività sono pensate per accompagnare il corpo e sostenere il processo interiore senza forzature.

Giornate e orari principali

Giovedì 2 aprile: arrivo e accoglienza dalle ore 17.00, cerchio di apertura alle 18.30, cena alle 19.30 e pratica serale di yoga alle 21.00. Venerdì 3 aprile: mattina con yoga alle 07.30, workshop sul corpo nei momenti di passaggio alle 10.30, trattamenti pomeridiani e yoga rigenerante alle 18.30; serata in silenzio guidato. Sabato 4 aprile: il focus è su Agni, con workshop alle 10.30 e pranzo depurativo; rituale serale di passaggio alle 21.00. Domenica 5 aprile: mattina meditativa e workshop di suonoterapia alle 11.00, seguito da integrazione e canti serali. Lunedì 6 aprile: chiusura con pratica mattutina, incontro finale alle 10.30 e partenza alle 14.00.

Alloggio, costi e modalità di partecipazione

Il soggiorno è in stile ashram con sistemazioni in condivisione: quattro camere per un totale di 12 posti letto (Stanza Tejas 2 posti, Jala 5 posti, Prithvi 2 posti, Akash 3 posti). Non sono previste stanze singole. Janani Ayurveda fornisce asciugamani, lenzuola e prodotti per l’igiene. Il check-in è previsto giovedì 2 aprile dalle ore 17.00; il check-out è lunedì 6 aprile ore 14.00. Il costo del ritiro è di €690 a persona e include pernottamento per 4 notti, 4 colazioni, 4 pranzi e 4 cene vegetariane, 8 lezioni di yoga, 3 trattamenti ayurvedici completi (Sarvanga Abhyanga), 2 workshop sui principi dell’Ayurveda, 1 workshop di suonoterapia, rituali, cerchi di condivisione, canti e spese degli accompagnatori.

Per iscriversi è possibile procedere dalla pagina di registrazione con pagamento tramite carta di credito, Satispay o bonifico bancario. Il ritiro è condotto dalla terapista ayurvedica Ilaria Palmas insieme ai collaboratori di Janani Ayurveda. Si segnala che il programma può subire variazioni per motivi climatici o esigenze del gruppo. Per informazioni e prenotazioni: [email protected] oppure telefono +39 380 8958456.