Ritiro su PNAS: conflitto di interessi dietro lo studio sulla terapia per cancro al pancreas

La rivista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) ha annunciato il ritiro di un articolo pubblicato il 2 dicembre del 2026 che descriveva una presunta terapia combinata in grado di indurre regressione del cancro al pancreas. La decisione della redazione è stata motivata dal riscontro di un conflitto di interessi rilevante non dichiarato da parte di alcuni autori, una situazione che solleva interrogativi sulla trasparenza e sull’etica nella comunicazione scientifica.

Secondo la nota ufficiale della rivista, gli autori principali, tra cui Mariano Barbacid, insieme a Vasiliki Liaki e Carmen Guerra, hanno dichiarato di avere interessi economici nella società Vega Oncotargets. La mancata comunicazione di tali legami finanziari al momento della sottomissione ha portato alla decisione di ritiro, con la motivazione che questi rapporti potevano influenzare significativamente l’oggettività degli autori e creare un vantaggio competitivo non giustificato.

Perché è avvenuto il ritiro

Il provvedimento di ritiro è legato soprattutto alla violazione delle regole editoriali della pubblicazione: la policy stabilisce che i membri dell’Accademia con conflitti di interesse che potrebbero compromettere la loro neutralità devono presentare i propri lavori come contributi esterni e non come membri della National Academy of Sciences. In questo caso la redazione ha considerato che la natura e il grado dei rapporti economici non erano stati resi noti e potevano alterare la valutazione indipendente del lavoro.

La procedura editoriale e i criteri di trasparenza

Le riviste scientifiche adottano criteri stringenti per garantire che la ricerca sia valutata senza preconcetti. Il ritiro di un articolo è un atto drastico, riservato a violazioni serie come la falsificazione, il plagio o la mancata dichiarazione di conflitti sostanziali. In questo caso la misura è stata utilizzata come strumento per tutelare l’integrità del processo peer review e la fiducia dei lettori nella letteratura scientifica.

Implicazioni per la comunità scientifica e per i pazienti

Il ritiro non cancella la ricerca preclinica, ma cambia il modo in cui i risultati vengono letti e riportati. Lo studio in questione aveva suscitato attenzione mediatico-scientifica per i suoi dati su modelli murini, ma molti esperti avevano già invitato alla prudenza. La Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (Sige) aveva sottolineato lo scorso febbraio che, pur riconoscendo il valore dell’avanzamento scientifico, i risultati sono ancora sperimentali e ottenuti esclusivamente su animali, quindi non possono essere considerati una svolta clinica definitiva per i pazienti.

Dal laboratorio alla clinica: il percorso obbligato

Per trasformare risultati promettenti in terapie utilizzabili servono fasi successive: studi preclinici riprodotti in più laboratori, protocolli clinici sull’uomo e approvazioni regolatorie. Il caso odierno ricorda che oltre alla solidità dei dati è fondamentale la trasparenza sugli interessi economici che potrebbero condizionare l’interpretazione. I pazienti e i professionisti della salute meritano che le evidenze vengano presentate senza ombre conflictuali o omissioni.

Che cosa cambia ora

Il ritiro invita a una riflessione più ampia sul rapporto tra ricerca accademica e industria biotech. Le istituzioni scientifiche e le riviste dovranno forse rafforzare i controlli sulle dichiarazioni di interessi e migliorare la comunicazione ai lettori. Nel contempo, è fondamentale che i risultati indipendenti continuino a essere prodotti e verificati: la validità scientifica non si misura solo dalle intenzioni, ma dalla capacità di replicare i dati in contesti diversi, con criteri rigorosi e trasparenti.

In conclusione, la rimozione del lavoro da PNAS rappresenta un monito sul valore della trasparenza nella ricerca. Pur rimanendo aperta la possibilità che la strategia terapeutica studiata in laboratorio sia interessante dal punto di vista scientifico, il percorso verso applicazioni cliniche sicure passa attraverso verifiche indipendenti e la completa dichiarazione di eventuali interessi economici. Solo così la comunità potrà distinguere con chiarezza tra scoperte solide e segnalazioni da interpretare con cautela.