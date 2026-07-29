Sanità, intesa sul contratto: “Aumento di 240 euro al mese per gli infermieri”

(Adnkronos) – "Aran e tutte le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Sanità hanno sottoscritto oggi l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2025-2027. Il contratto interessa 592.638 dipendenti del Servizio sanitario nazionale, tra personale infermieristico, tecnico-sanitario, della riabilitazione e della prevenzione, amministrativo e dei servizi di supporto". Lo annuncia l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. "Sul piano economico – comunica l'Aran – l'accordo prevede un incremento medio complessivo a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per il personale infermieristico. Gli arretrati medi, calcolati al 31 ottobre 2026, ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto e a 2.300 euro per gli infermieri". L'ipotesi di accordo sarà ora trasmessa agli organi di controllo competenti per la certificazione della compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 165/2001. La sottoscrizione definitiva avverrà a esito positivo della procedura, precisa l'Aran che in una nota entra nei dettagli dell'intesa raggiunta. Capitolo risorse: "La legge di Bilancio ha destinato al comparto Sanità, a regime dal 1° gennaio 2027, risorse ordinarie pari a 1 miliardo e 537 milioni di euro, con incrementi progressivi già previsti a decorrere dal 1° gennaio 2025 e dal 1° gennaio 2026. A queste si aggiungono ulteriori risorse destinate a specifiche categorie di personale, in particolare a quello infermieristico: 445 milioni di euro per l'indennità di specificità infermieristica; 193 milioni per l'indennità di tutela del malato; 35 milioni per il personale operante nei servizi di pronto soccorso". Gli incrementi economici. "L'incremento medio complessivo a regime è pari a 209 euro mensili lordi, così composti: 145 euro derivanti dalle risorse ordinarie; 64 euro derivanti dalle risorse aggiuntive. L'incremento percentuale sull'intero triennio si attesta al 7,76%. Per alcune categorie gli aumenti sono più elevati. Per il personale infermieristico l'incremento medio raggiunge i 240 euro mensili, superando l'8%. Cresce inoltre di 100 euro l'indennità specifica riconosciuta al personale dei servizi di pronto soccorso". Quanto agli arretrati, "l'accordo prevede la corresponsione degli arretrati con decorrenza dal 1° gennaio 2025, che saranno riconosciuti a tutto il personale interessato. Calcolati alla data del 31 ottobre 2026, gli importi medi sono pari a 1.226 euro per l'insieme del comparto e a 2.300 euro per il personale infermieristico". L'Aran evidenzia le principali novità previste dall'accordo. "Il contratto introduce per la prima volta un Titolo interamente riservato all'intelligenza artificiale. Le aziende e gli enti che intendano introdurre sistemi di Ia o algoritmi automatizzati incidenti sul rapporto di lavoro dovranno fornire al dipendente un'informativa preventiva sulle finalità e sugli ambiti di utilizzo, sui dati trattati, sul livello di accuratezza e di cybersicurezza dei sistemi e sulle possibili ricadute sull'organizzazione del lavoro e sulla valutazione della performance. È esclusa – puntualizza l'agenzia – ogni decisione prevalentemente o esclusivamente automatizzata su atti che producano effetti giuridici o incidano in modo significativo sul rapporto di lavoro, senza un congruo intervento umano. Al dipendente è inoltre garantito il diritto di conoscere, in forma comprensibile, i criteri generali di funzionamento dei sistemi utilizzati. Restano ferme, e non delegabili ai sistemi di intelligenza artificiale, la responsabilità dirigenziale e quella dei titolari dei poteri decisionali. I riflessi dell'Ia sull’organizzazione dei servizi rientrano inoltre tra le materie della contrattazione integrativa". "Il contratto – prosegue l'Aran – aggiorna anche l'ordinamento professionale, con la creazione di nuovi profili, tra cui quello dedicato alla cybersicurezza, e ristruttura il sistema degli incarichi per valorizzare il merito e le competenze specialistiche". Ancora, "le disposizioni intervengono sulle relazioni sindacali, sulle progressioni economiche e sulle nuove tutele per il benessere dei dipendenti, con permessi specifici per le malattie gravi e misure di sostegno alla genitorialità". Infine, "il contratto definisce le modalità del lavoro a distanza e della formazione strategica, confermando la centralità dell'aggiornamento professionale continuo nel settore sanitario".

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