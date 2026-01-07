Scopri la Meditazione: Un Viaggio di Benessere con il Centro PariDispari

Il Centro PariDispari annuncia un nuovo ciclo di incontri dedicati alla meditazione, un’opportunità per migliorare il benessere mentale e spirituale. La meditazione è una pratica antica che offre numerosi benefici, tra cui la riduzione dello stress e un aumento della consapevolezza. Questi eventi rappresentano un’occasione ideale per avvicinarsi a questa disciplina.

Dettagli sull’incontro di meditazione

Il primo appuntamento è programmato per martedì 13 gennaio, dalle 20:45 alle 22:30, presso la Sala Ghivarello, situata in Via San Felice 2. Questo incontro sarà un’ottima occasione per intraprendere un viaggio interiore, guidato da esperti nel campo della meditazione.

Importanza della prenotazione

Per gestire al meglio l’evento, è gradita la prenotazione. Questo consente di garantire un ambiente confortevole e accogliente per tutti i partecipanti. La meditazione trae beneficio da un’atmosfera tranquilla e organizzata, e la prenotazione contribuisce a raggiungere questo obiettivo.

A chi è aperta la partecipazione

Questi incontri sono aperti a chiunque desideri partecipare, senza alcuna restrizione. Sia che si tratti di principianti o praticanti esperti, tutti sono benvenuti. La comunità del Centro PariDispari è aperta e inclusiva, pronta ad accogliere chiunque voglia esplorare il mondo della meditazione.

Luogo e contatti

Per raggiungerci, è possibile visitare la nostra sede in Piazza Municipio, 4, a Pino Torinese (TO). Per domande o ulteriori informazioni, è possibile contattarci al numero 011.811.72.62 oppure tramite e-mail agli indirizzi: [email protected], [email protected] e [email protected]. Siamo disponibili per rispondere a tutte le curiosità.

Unirsi a noi significa scoprire il potere trasformativo della meditazione. Si invita a dedicare del tempo a sé stessi e a connettersi con altri nella pratica della meditazione. L’attesa è per tutti coloro che desiderano partecipare.