Perché cresce il tumore polmonare nei giovani non fumatori: dieta, pesticidi e ormoni

Negli ultimi anni si è osservata una tendenza che ha sorpreso clinici e ricercatori: un incremento dei casi di tumore polmonare diagnosticati in giovani adulti che non hanno mai fumato, con una prevalenza tra le donne. I dati presentati nel contesto dell’ultimo meeting dell’American Association for Cancer Research e raccolti dal progetto nazionale Epidemiology of Young Lung Cancer cercano di delineare il profilo di questa popolazione, aprendo nuove piste di indagine su fattori non tabagici.

Trend osservati e caratteristiche del campione

Lo studio ha incluso 187 pazienti con young-onset lung cancer (diagnosi prima dei 50 anni), di cui il 78% erano donne, evidenziando una distribuzione di genere marcata. I ricercatori hanno valutato le abitudini alimentari con l’indice Healthy Eating Index (HEI) e hanno riscontrato valori medi superiori a quelli della popolazione generale: questo risultato, apparentemente controintuitivo, ha spinto il gruppo a cercare spiegazioni alternative oltre al fumo. L’analisi suggerisce che l’origine dei fattori di rischio potrebbe trovarsi in un mix complesso di esposizioni ambientali e di caratteristiche biologiche individuali.

Qualità della dieta e paradosso apparente

I partecipanti mostravano punteggi HEI medi intorno a 65 rispetto a circa 57 a livello nazionale, consumando più frequentemente verdure a foglia, legumi e cereali integrali. Più che attribuire un effetto dannoso agli alimenti salutari, gli autori propongono una lettura diversa: una maggiore assunzione di vegetali può tradursi in una maggiore esposizione a residui di fitofarmaci se i prodotti non sono controllati. Il dottor Jorge Nieva, primo autore, ha sottolineato che l’attenzione va rivolta ai possibili contaminanti ambientali piuttosto che demonizzare la frutta e la verdura.

Pesticidi, interferenti endocrini e meccanismi biologici

Una delle ipotesi più esplorate riguarda i pesticidi che possono agire come interferenti endocrini. Queste sostanze, se presenti come residui sugli alimenti, potrebbero alterare l’equilibrio ormonale e influenzare vie molecolari coinvolte nei tumori polmonari a esordio giovane. In particolare, alcune mutazioni comuni in questi tumori, come quelle che interessano la via EGFR, mostrano interazioni con segnali ormonali e recettori per gli estrogeni, suggerendo un possibile nesso biologico tra esposizione chimica e suscettibilità femminile.

Esposizione differenziale per genere

I ricercatori osservano che, in generale, le donne adottano diete più ricche di vegetali rispetto agli uomini: questa differenza nei pattern alimentari potrebbe tradursi in un’esposizione relativa più alta a eventuali residui presenti su frutta, ortaggi e cereali integrali. Tale meccanismo non stabilisce causalità, ma identifica una strada plausibile per studi futuri che misurino direttamente i metaboliti dei pesticidi nei pazienti e confrontino le esposizioni tra aree geografiche con pratiche agricole diverse.

Contraccettivi orali e altri fattori ormonali

Un altro elemento emerso dallo studio è la frequenza elevata dell’uso di contraccettivi orali tra le partecipanti: in certi sottogruppi la percentuale è risultata molto superiore rispetto alla media nazionale (cifre intorno al 77% confrontate con l’11,4% della popolazione statunitense tra 15 e 49 anni). Questo dato non prova un nesso causale, ma solleva l’ipotesi che modifiche dell’assetto ormonale possano interagire con esposizioni ambientali o predisposizioni genetiche, modulando il rischio di tumore polmonare a esordio precoce.

Implicazioni pratiche e raccomandazioni

La comunità scientifica invita alla prudenza nell’interpretare queste evidenze. Come osserva il dottor David Yashar, non ci sono motivi per scoraggiare il consumo di frutta e verdura: una dieta ricca di alimenti vegetali rimane fondamentale per prevenire obesità e molte malattie croniche, inclusi altri tumori. Tuttavia, il messaggio pratico per i pazienti è di privilegiare prodotti di qualità, ridurre l’esposizione a residui chimici quando possibile e sostenere politiche di controllo e monitoraggio dei fitofarmaci.

Il quadro italiano e i numeri recenti

Il rapporto “I Numeri del Cancro in Italia 2026” di AIOM e AIRTUM offre uno specchio nazionale: negli uomini si registra una netta riduzione dell’incidenza, con un calo delle nuove diagnosi di circa 16,7% tra il 2003 e il 2017 e una diminuzione della mortalità stimata del 14,5% a partire dal 2026, attribuibile in gran parte alla riduzione del fumo. Per le donne, invece, l’incidenza è continuata a crescere per anni, riflettendo cambiamenti nei comportamenti di consumo di tabacco; nonostante ciò, un dato positivo del 2026 segnala una diminuzione del 46% della mortalità specifica per le donne under 50 negli ultimi 15 anni. La sopravvivenza a 5 anni è migliorata, raggiungendo il 15,9% grazie a diagnosi più tempestive e a terapie mirate e immunoterapia.