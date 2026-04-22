Nota N01 AIFA: cosa cambia nella prescrizione degli inibitori di pompa protonica

Con la Determina n. 238 del 4 marzo 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha introdotto definitivamente la Nota N01, abrogando le precedenti Note 1 e 48. Il provvedimento, firmato dal presidente Robert Nisticò e conseguente alla delibera del consiglio di amministrazione n. 10 del 28 gennaio 2026, ridefinisce le regole di prescrivibilità e rimborso per gli inibitori di pompa protonica (IPP), ponendo l’accento su appropriatezza e sostenibilità.

La stesura della nuova nota è il risultato di un confronto tecnico e multidisciplinare che ha coinvolto organizzazioni scientifiche e associazioni professionali come FIMMG, FNOMCeO, SIMG, SIFO e diverse società gastroenterologiche. Il documento sottolinea la necessità di bilanciare il ruolo clinico del medico con il controllo dei rischi legati all’uso prolungato, tra cui infezioni gastrointestinali, disbiosi, ipomagnesiemia, deficit di vitamina B12, aumento del rischio di fratture e nefropatia cronica.

Cosa cambia per i farmaci e la prescrivibilità

La Nota N01 distingue e puntualizza gli ambiti di utilizzo degli IPP più diffusi, come omeprazolo, lansoprazolo, pantoprazolo, esomeprazolo e rabeprazolo, riaffermandone il ruolo nelle patologie acido-correlate ma limitandone l’impiego cronico non giustificato. Alcuni principi attivi citati nelle note abrogate, come misoprostolo e famotidina, mantengono la classificazione in fascia A senza le precedenti limitazioni; altri, tra cui roxatidina, ranitidina, nizatidina e cimetidina, non risultano attualmente in commercio.

Ruolo dei medici e obblighi territoriali

L’AIFA invita i medici, sia in ambito ambulatoriale sia ospedaliero al momento delle dimissioni, ad adeguare le prescrizioni alle nuove disposizioni fondate su evidenze cliniche e consenso internazionale. La Determina ribadisce altresì l’obbligo per Regioni e Aziende sanitarie di verificare l’appropriatezza prescrittiva dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. L’efficacia della Determina è fissata al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Indicazioni cliniche, durata delle terapie e gestione del reflusso

Per la malattia da reflusso gastroesofageo la Nota definisce un ciclo terapeutico a carico del SSN compreso tra le quattro e le otto settimane, al termine del quale è prevista una rivalutazione clinica. Nei pazienti che rispondono, la raccomandazione è di sospendere la terapia o ridurla a un uso on demand, evitando trattamenti cronici in assenza di indicazioni specifiche. La terapia di mantenimento è riservata ai pazienti con recidive frequenti, sintomi refrattari o malattia complicata (ad esempio esofagite erosiva moderata-severa o stenosi), impiegando il dosaggio minimo efficace e prevedendo rivalutazioni generalmente ogni 6-12 mesi.

Trattamento dell’ulcera peptica e eradicazione di Helicobacter pylori

Per l’ulcera peptica sono previsti cicli di 4-8 settimane a dosaggio standard con follow-up clinico e strumentale se necessario. Gli IPP restano rimborsabili nei regimi di eradicazione dell’Helicobacter pylori in associazione agli antibiotici per pazienti con infezione documentata, in particolare in presenza di ulcera, linfoma MALT o dispepsia resistente: la durata tipica dell’eradicazione è di 10-14 giorni, con sospensione degli IPP al termine se non vi è ulcera attiva.

Gastroprotezione, condizioni ipersecretorie e impatto economico

La Nota ridefinisce la rimborsabilità degli IPP per la profilassi delle complicanze del tratto gastrointestinale superiore nei pazienti in terapia cronica con FANS, anticoagulanti, doppia antiaggregazione o corticosteroidi. La profilassi primaria è rimborsabile solo per soggetti ad alto rischio — per esempio con cirrosi e ipertensione portale, insufficienza renale cronica avanzata, comorbilità gravi o età ≥65 anni che assumono cronicamente i farmaci a rischio — e deve essere allineata alla durata della terapia che la giustifica, con dosaggio minimo e sospensione al termine.

Profilassi secondaria e malattie ipersecretorie

La profilassi secondaria riguarda i pazienti con anamnesi di ulcera peptica o sanguinamento da ulcera: in questi casi gli IPP rimangono rimborsabili durante il periodo di assunzione di FANS, anticoagulanti, acido acetilsalicilico a basse dosi, doppia antiaggregazione o corticosteroidi, con rivalutazioni periodiche ogni 6-12 mesi. Per le condizioni ipersecretorie, come la sindrome di Zollinger-Ellison, la Nota riconosce la necessità di terapie a lungo termine, sempre con monitoraggio periodico e titolazione al minimo efficace.

Spesa e controllo dei consumi

Dal punto di vista economico, la disciplina aggiornata indica che la spesa complessiva per i medicinali soggetti alla Nota N01 è stata pari a 619,80 milioni di euro nel 2026, con una diminuzione del 5,5% rispetto al 2026. L’AIFA monitorerà consumi e spesa a 12 mesi dall’entrata in vigore della Determina: se la spesa supererà la soglia di 585,71 milioni di euro, l’Agenzia si riserva di attivare d’ufficio una procedura di rinegoziazione dei prezzi. Questo meccanismo sottolinea l’intento di coniugare qualità clinica e sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.