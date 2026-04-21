Musica sacra e riflessione: Coro Segesta in concerto a Sestri Levante

In un pomeriggio pensato per la contemplazione, la cittadinanza è invitata a un concerto di meditazione che si svolgerà nella storica Chiesa di San Pietro in Vincoli a Sestri Levante. L’evento, promosso dall’Associazione Culturale Amici della lirica, offre l’occasione di ascoltare il Coro Segesta in un repertorio che combina la sacralità del canto corale con un percorso emotivo dedicato al tempo pasquale. L’atmosfera, studiata per favorire la partecipazione interiore, privilegia l’ascolto attento e la condivisione di un momento comunitario dove la musica diventa strumento di riflessione.

La manifestazione avrà luogo domenica 26 aprile 2026 alle ore 17:30, segnando un appuntamento che unisce tradizione liturgica e promozione del patrimonio artistico locale. Oltre all’aspetto musicale, l’iniziativa si propone come momento di responsabilità civica: durante il concerto sarà effettuata una raccolta con offerta libera, il cui ricavato sarà devoluto alla Confraternita di Santa Caterina per interventi di restauro e conservazione.

Il concerto e i protagonisti

Al centro della serata si troverà il Coro Segesta, guidato dal M° Maurizio Baroso, che presenterà brani selezionati per sottolineare il clima di meditazione. L’uso della voce corale come veicolo di emozione e preghiera si intreccia con un accompagnamento misurato: il M° Andrea Vulpani curerà l’accompagnamento alla tastiera, completando l’insieme sonoro e contribuendo a creare un ambiente intimo e raccolto. Il programma intende valorizzare sia l’identità spirituale dei canti che la qualità interpretativa del gruppo.

Direzione e accompagnamento

La direzione del M° Maurizio Baroso punta a una lettura che privilegi la partecipazione emotiva. Grazie all’esperienza del maestro, il repertorio viene calibrato per favorire dinamiche di ascolto e silenzio, elementi fondamentali in un concerto di meditazione. L’accompagnamento del M° Andrea Vulpani alla tastiera fungerà da sostegno armonico, permettendo alle voci di emergere e di tessere un dialogo sonoro che stimola il raccoglimento senza sovrapporsi alla dimensione corale.

Luogo, data e contesto

La scelta della Chiesa di San Pietro in Vincoli non è casuale: l’edificio, con la sua acustica e la cornice storica, offre un setting ideale per un evento che unisce fede, arte e comunità. L’appuntamento di domenica 26 aprile 2026 alle 17:30 permette a chi vive o visita Sestri Levante di partecipare a un momento che celebra il significato spirituale della Pasqua attraverso il linguaggio universale della musica. L’organizzazione cura ogni dettaglio per garantire un’esperienza rispettosa del luogo e dei partecipanti.

Valorizzazione del patrimonio

Accanto alla dimensione spirituale, il concerto ha una finalità concreta di tutela del patrimonio: le offerte raccolte saranno interamente destinate alla Confraternita di Santa Caterina per opere di restauro. In questo senso l’evento integra cultura e impegno civico, promuovendo la conservazione dei luoghi di culto e delle testimonianze artistiche che costituiscono l’identità del territorio. Partecipare significa dunque ascoltare e contribuire alla preservazione collettiva.

Partecipazione e informazioni pratiche

L’ingresso è pensato per favorire la massima accessibilità: la formula prevede una offerta libera durante l’evento, senza biglietto obbligatorio, in modo da consentire a tutti di essere presenti secondo le proprie possibilità. Chi desidera avere informazioni può rivolgersi all’Associazione Culturale Amici della lirica o consultare i canali ufficiali del Comune di Sestri Levante. Si consiglia di arrivare con anticipo per trovare posto e godere appieno dell’ambiente e dell’acustica della chiesa.