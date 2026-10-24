Un quadro di Caravaggio del 1605 divide gli esperti: originale nella Galleria o copia nella chiesa?

Nel 1605, il celebre pittore italiano Caravaggio realizzò un piccolo capolavoro ad olio su tela, intitolato Francesco in meditazione. Le sue misure, 128 × 97 cm, lo collocano tra le opere di dimensioni più contenute del maestro, ma la sua potenza narrativa è pari a quella dei grandi dipinti sacri dell’epoca.

Provenienza e custodialità dell’opera originale

L’autentico dipinto è di proprietà della Chiesa di San Pietro a Carpineto Romano, un piccolo complesso religioso nei pressi di Roma. Dal 20° secolo l’opera è stata affidata in prestito perpetuo alla Galleria Nazionale d’Arte Antica, dove è esposta al pubblico accanto ad altre produzioni caravaggistiche. Questa soluzione è nata per garantire una migliore conservazione e una fruizione più ampia, considerando la limitata capacità di esposizione del luogo di origine.

Caratteristiche artistiche e iconografiche

Nel dipinto, Francesco in meditazione, il santo è rappresentato in una posa raccolta, avvolto da una luce drammatica tipica della tecnica del chiaroscuro. La tensione emotiva è accentuata dal contrasto tra le ombre profonde e il bagliore che illumina il volto del santo, un elemento che ha consolidato la fama di Caravaggio come maestro della luce e dell’ombra.

La copia attribuita a Caravaggio e il dibattito sull’autenticità

Una seconda versione del dipinto, quasi identica nella composizione, si trova nella Chiesa di Santa Maria Immacolata a Roma. Anche questa è tradizionalmente attribuita a Caravaggio, ma gli studiosi si dividono: alcuni la considerano una replica realizzata dallo stesso artista, altri la vedono come una copia di un laboratorio o di un assistente.

Elementi di confronto tecnico

L’analisi scientifica dei pigmenti, delle tracce di preparazione della tela e della firma è stata condotta da laboratori di restauro. I risultati hanno mostrato lievi differenze nella composizione dei pigmenti rosso e verde, suggerendo una possibile differenza cronologica nella realizzazione. Tuttavia, tali variazioni possono anche derivare da interventi di restauri successivi.

Implicazioni per la storia dell’arte

Se la seconda opera fosse confermata come originale, la narrazione sulla produzione di Caravaggio nel 1605 si arricchirà di un nuovo esempio di studio replicato, un fenomeno non comune per l’artista, noto per le sue opere uniche. Al contrario, riconoscere la copia come tale rafforzerebbe l’importanza della Galleria Nazionale d’Arte Antica come custode del vero capolavoro.

Il dibattito resta aperto, alimentato da nuove tecniche di analisi non invasive e da documenti d’archivio ancora da esaminare. Finché non emergerà un consenso definitivo, entrambe le versioni continueranno a suscitare l’interesse di studiosi, collezionisti e appassionati, mantenendo viva la misteriosa aura che circonda Francesco in meditazione di Caravaggio.