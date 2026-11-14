Dai farmaci alla chirurgia robotica, le opzioni per l'ingrossamento della prostata si sono moltiplicate, con interventi che preservano continenza ed eiaculazione.

L’ipertrofia prostatica benigna (IPB) è un ingrossamento progressivo della porzione centrale della prostata. Non è una lesione precancerosa né un tumore, ma diventa sempre più frequente con l’età e riguarda quasi tutti gli uomini oltre i 70 anni. Il professor Angelo Porreca, responsabile di Urologia all’Ospedale Humanitas Gavazzeni e Castelli di Bergamo e docente alla Humanitas University, descrive come si sono evolute le cure, dai farmaci alle procedure mininvasive.

Sintomi e rischi di una prostata ingrossata

Quando la ghiandola cresce, comprime l’uretra e rende più difficile il passaggio dell’urina. Chi ne soffre nota un getto urinario debole e lento, la nicturia, cioè la necessità di alzarsi più volte di notte per urinare, e un’urgenza minzionale che può accompagnarsi a perdite dopo aver urinato.

Se il disturbo viene trascurato, l’IPB può portare a ritenzione acuta d’urina, infezioni ricorrenti e un danno alla funzionalità renale. Per questo i sintomi meritano una valutazione specialistica.

Dai farmaci agli interventi transuretrali

Nelle fasi iniziali si interviene con terapia farmacologica. Quando i farmaci non assicurano più una vita quotidiana accettabile, si passa a un intervento transuretrale, eseguito cioè attraverso il canale urinario senza incisioni esterne.

Laser all’Olmio (HoLEP)

La tecnica HoLEP usa una fibra laser per enucleare, cioè separare, l’adenoma prostatico. L’intervento è risolutivo e preserva continenza ed erezione, anche se di solito provoca l’eiaculazione retrograda, in cui il liquido seminale viene spinto nella vescica anziché all’esterno.

Aquablation, l’idro-ablazione robotica

La Aquablation utilizza un getto d’acqua ad alta pressione guidato da ecografia in tempo reale e intelligenza artificiale, che permettono di rimuovere il tessuto in eccesso. In una quota elevata di pazienti la tecnica mantiene l’eiaculazione.

Cosa dicono gli studi

Una metanalisi pubblicata sul World Journal of Urology conferma l’efficacia e la sicurezza a lungo termine dell’enucleazione laser dell’adenoma prostatico. Lo studio WATER, pubblicato sul Journal of Urology, mostra invece che l’idro-ablazione conserva la funzione eiaculatoria meglio delle tecniche resettive tradizionali.