Scopri il segreto di un rimedio domestico che allontana le pulci e rispetta la pelle del tuo cane.

I rimedi naturali non sono utili solo agli esseri umani: anche i nostri amici a quattro zampe possono beneficiare di soluzioni delicate e prive di sostanze chimiche aggressive. Quando si tratta di cani, la pelle è più sensibile e le pulci rappresentano un problema ricorrente, soprattutto durante le stagioni più calde.

Le pulci, oltre a provocare prurito e fastidio, possono trasmettere patologie e indebolire l’immunità dell’animale. Per questo motivo, sempre più proprietari cercano alternative ecologiche e facili da preparare in casa, che siano sicure sia per il cane che per l’ambiente.

Ingredienti necessari per lo spray antipulci

Per una formula efficace è indispensabile utilizzare prodotti di buona qualità: 10 gocce di olio essenziale di Lavanda Super, 10 gocce di olio essenziale di Geranio Rosa, 10 gocce di olio essenziale di Eucalipto Citrato, 5 ml di Solubol® come coadiuvante solubilizzante e 30 ml di idrolato di Ginepro o acqua distillata. L’olio essenziale agisce come potente insetticida naturale, mentre il Solubol® facilita la dispersione uniforme delle essenze nella fase liquida.

Perché scegliere l’idrolato di Ginepro

L’idrolato di Ginepro è noto per le sue proprietà astringenti e disinfettanti; aggiunge al preparato una nota rinfrescante e potenzia l’effetto repellente contro gli insetti. Se non si dispone dell’idrolato, è possibile sostituirlo con acqua distillata, ma si perderà parte del beneficio aromatico.

Procedura passo passo di preparazione

1. Versare i 5 ml di Solubol® in un contenitore in vetro pulito; 2. Aggiungere le 30 ml di idrolato di Ginepro; 3. Miscelare bene agitando energicamente per almeno 30 secondi; 4. Incorporare le tre tipologie di oli essenziali, una alla volta, continuando a mescolare per favorire l’emulsione. Una volta ottenuta una soluzione omogenea, trasferirla in un flacone spray di vetro dotato di pompetta. L’intero processo richiede meno di dieci minuti e non richiede attrezzature particolari.

Importante: prima dell’uso, agitare nuovamente il flacone per garantire che gli oli rimangano ben distribuiti. Spruzzare lo spray sul mantello del cane, evitando il contatto diretto con gli occhi e le mucose; è consigliabile effettuare una prova su una piccola zona della pelle per verificare eventuali reazioni allergiche.

Consigli d’uso e precauzioni

Applicare il prodotto al mattino, quando il cane è ancora asciutto, e ripetere l’applicazione ogni tre-quattro giorni durante il periodo di maggiore infestazione. Conservare lo spray in luogo fresco e al riparo dalla luce per preservare le proprietà degli oli essenziali. In caso di irritazione, interrompere l’uso e consultare il veterinario.

Questo spray antipulci fai-da-te è una soluzione economica e rispettosa della pelle del tuo cane, ideale per chi desidera gestire le pulci in maniera naturale senza ricorrere a prodotti chimici commerciali.