Un trial clinico mostra che la perdita di peso legata al digiuno intermittente è associata a una riduzione dei segnali infiammatori, mentre la sola adozione della dieta mediterranea non basta.

Molte persone migliorano la scelta degli alimenti e nonostante ciò restano insoddisfatte: pancia gonfia, cintura stretta e chilo che non scendono. La questione centrale non è solo la bontà del singolo alimento, ma l’effetto complessivo delle abitudini sul corpo. Recenti dati clinici hanno indagato se cambiare la qualità della dieta sia sufficiente a ridurre l’infiammazione associata all’eccesso di tessuto adiposo o se sia invece il dimagrimento a guidare le modificazioni biologiche.

Uno studio sperimentale pubblicato online il 21 ottobre 2026 ha valutato per sedici settimane due strategie alimentari: otto settimane di sola modifica della qualità (dieta mediterranea contro normale abitudine occidentale) seguite da otto settimane in cui sono state aggiunte due giornate settimanali di digiuno intermittente. I risultati hanno mostrato che la riduzione dei marcatori infiammatori è comparsa con l’introduzione del digiuno, in parallelo alla perdita di peso e al bilancio energetico negativo. Il dato chiave è che la sola migliore qualità del cibo non ha prodotto lo stesso calo dei segnali infiammatori.

Dettagli del disegno sperimentale e risultati osservati

Il protocollo ha separato la componente qualitativa dell’alimentazione da quella quantitativa: nelle prime otto settimane i partecipanti hanno adottato una dieta mediterranea o hanno proseguito la loro dieta abituale, mantenendo simili apporti energetici. Nelle otto settimane successive sono state introdotte due giornate settimanali di forte restrizione calorica. Con l’aggiunta del digiuno molti partecipanti hanno registrato perdita di peso e riduzione di marcatori infiammatori misurabili nel sangue. Gli autori sottolineano che non si può scollegare completamente l’effetto del digiuno dall’effetto del dimagrimento: l’osservazione è che il cambiamento infiammatorio è associato al calo ponderale indotto dal digiuno piuttosto che alla sola qualità mediterranea.

Perché il grasso corporeo può mantenere l’infiammazione

Il tessuto adiposo non è un deposito inerte: è un organo metabolico che secerne segnali e dialoga con il sistema immunitario. Nelle condizioni di eccesso calorico le cellule adipose si ingrandiscono, aumenta il numero di cellule immunitarie nel tessuto e cambia il profilo dei mediatori rilasciati. Questo può tradursi in un aumento della produzione di sostanze proinfiammatorie, in fibrosi e in una compromissione della funzione del tessuto stesso, fenomeni che possono contribuire alla resistenza insulinica e ad altre complicanze metaboliche. Studi recenti sul rimodellamento della nicchia adiposa hanno mostrato come la perdita di peso modifichi questi segnali, confermando il nesso fra massa grassa e infiammazione.

Meccanismi biologici e misure pratiche

Parlare di infiammazione in questo contesto significa riferirsi a processi biologici misurabili con marcatori specifici: non basta la sensazione soggettiva di gonfiore o affaticamento per diagnosticare uno stato infiammatorio. Le modifiche osservate con la perdita di peso riguardano precise vie metaboliche e immunitarie. Tuttavia, i numeri e l’entità dei cambiamenti richiedono cautela nella lettura: la durata dello studio, la numerosità del campione e i specifici biomarcatori analizzati influiscono sull’interpretazione dei risultati.

Implicazioni pratiche: valore della dieta mediterranea, confronto con altre strategie e precauzioni

Non è corretto concludere che la dieta mediterranea sia inutile: la qualità alimentare ha effetti consolidati sulla prevenzione cardiovascolare e su altri esiti a lungo termine. Trial più estesi avevano già dimostrato riduzioni di eventi cardiovascolari con modelli alimentari ricchi di olio extravergine e frutta secca. Tuttavia, quando l’obiettivo è la riduzione dell’infiammazione legata all’adiposità, i dati di questo esperimento indicano che il calo ponderale ottenenuto con il digiuno intermittente è il fattore più strettamente associato al miglioramento dei marcatori.

Una revisione ampia ha mostrato che, in termini di perdita di peso complessiva, il digiuno intermittente fornisce benefici paragonabili alla restrizione calorica quotidiana, con differenze medie ridotte e spesso non clinicamente rilevanti. L’applicabilità pratica dipende dalla sostenibilità personale: per alcuni il calendario del digiuno facilita l’adesione, per altri rappresenta un ostacolo sociale o lavorativo. Inoltre, chi assume farmaci per il diabete, in particolare insulina o sulfoniluree, deve discutere ogni cambiamento con il proprio medico perché modificare i tempi dei pasti può aumentare il rischio di ipoglicemia.

Per chi deve trattare l’eccesso di grasso corporeo la strategia ottimale combina qualità dell’alimentazione e controllo dell’apporto energetico. Il digiuno intermittente è uno strumento possibile che può portare a perdita di peso e, indirettamente, a una riduzione dell’infiammazione associata; la scelta va personalizzata tenendo conto di benefici, limiti e rischi individuali.