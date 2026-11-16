Il rapporto con il dentista è uno di quelli destinati a durare nel tempo.

Una volta individuato il professionista a cui affidarsi, molte persone tornano nello stesso studio per anni, prima per i controlli periodici e poi per le cure che si rendono via via necessarie, portandovi spesso anche i figli fin dalle prime visite. Per questa ragione, al momento della scelta, la preparazione clinica pesa insieme ad altri elementi, come la capacità di ascoltare il paziente, la possibilità di trovare nella stessa struttura risposte a esigenze diverse e la solidità di una realtà cresciuta nel tempo.

Su questi elementi si fonda il lavoro dello Studio Dentistico di Thiene Spezzapria Zancan (Vicenza), che dalla sede di Via Cavour, nel centro cittadino, segue pazienti di ogni età sotto la direzione sanitaria del Dott. Zancan Cesare.

La crescita dello Studio Dentistico Spezzapria Zancan, dal 2005 a oggi

Alle spalle dello Studio Dentistico Spezzapria Zancan c’è una storia che comincia nel 2005, quando la dottoressa Spezzapria, specializzata in ortodonzia, avvia l’attività. Nei primi anni il lavoro si concentra soprattutto sui pazienti più giovani e sulla correzione della posizione dei denti, la materia nella quale la fondatrice si era formata.

La svolta arriva circa dieci anni più tardi, con l’ingresso nello studio dei suoi due figli. Da quel momento l’attività si apre in modo progressivo alle altre branche dell’odontoiatria, dalla cura delle gengive alla chirurgia orale, dalla protesi all’implantologia, fino a coprire l’intero campo delle cure dentali. Nel tempo si è ampliato anche il gruppo di lavoro: oggi lo Studio Dentistico Spezzapria Zancan conta un’équipe di circa venti persone tra medici, assistenti alla poltrona e personale di segreteria, guidata dalla dottoressa Spezzapria insieme ai dottori Zancan Cesare e Zancan Silvia. Accanto alle nuove competenze, lo studio ha continuato a coltivare la specialità da cui era partito, che resta ancora oggi l’ambito in cui vanta l’esperienza più lunga.

L’ortodonzia, la specializzazione delle origini

Il lavoro ortodontico dello Studio Dentistico Spezzapria Zancan riguarda sia i ragazzi, nella fase in cui denti e arcate sono ancora in crescita, sia gli adulti che decidono di intervenire in età più avanzata. Per riallineare i denti storti o affollati, le cosiddette malocclusioni, presso lo studio è possibile ricorrere tanto all’apparecchio fisso tradizionale quanto agli allineatori dentali trasparenti, mascherine realizzate su misura che spostano i denti in modo graduale. Rimovibili durante i pasti e per l’igiene quotidiana, risultano poco visibili, caratteristiche che le rendono molto richieste dagli adulti. La scelta tra le due strade spetta all’équipe, che la compie caso per caso in base al tipo di problema, all’età del paziente e alle sue esigenze.

Per valutare ogni caso, la sede di Via Cavour si avvale dello scanner intraorale, che rileva la forma delle arcate con una scansione tridimensionale al posto della tradizionale impronta con la pasta, spesso mal tollerata da chi soffre di nausea. Dal modello digitale così ottenuto i medici pianificano il trattamento e progettano le mascherine. Fin dalla sua nascita, lo Studio Dentistico Spezzapria Zancan riserva, inoltre, una particolare attenzione al morso, cioè al modo in cui i denti superiori e inferiori combaciano quando si chiude la bocca. Un morso scorretto può coinvolgere anche la mandibola e la postura e manifestarsi con disturbi in apparenza lontani dalla bocca, come alcuni mal di testa o l’abitudine di digrignare i denti durante il sonno. Per questo, nel correggere il morso, l’équipe valuta anche il modo in cui i denti lavorano durante la masticazione.

Gli altri trattamenti dello Studio Dentistico Spezzapria Zancan

Negli anni lo studio ha affiancato all’ortodonzia trattamenti che rispondono a esigenze molto diverse, dalla sostituzione di un dente mancante alla pulizia periodica, fino al colore del sorriso. Tra questi c’è l’implantologia, che consente di rimpiazzare un dente perso con un impianto, cioè una piccola vite inserita nell’osso che fa da radice e sulla quale viene fissato il nuovo elemento. Rispetto a una protesi mobile, la soluzione fissa resta stabile e permette di masticare in modo simile a quanto avviene con la dentatura naturale.

Presso lo Studio Dentistico Spezzapria Zancan l’équipe affronta anche i casi più impegnativi, come quelli in cui un’intera arcata è priva di denti. In alcune situazioni è possibile ricorrere al carico immediato, cioè all’applicazione di denti fissi provvisori a breve distanza dall’intervento, senza attendere i mesi necessari perché l’impianto si saldi all’osso. La fattibilità viene valutata in anticipo, in base alla situazione clinica e alla salute generale del paziente.

Un altro trattamento frequente è la pulizia professionale dei denti, che lo studio esegue con una tecnica a getto di polvere e acqua: rimuove placca e tartaro evitando gran parte del fastidio degli strumenti tradizionali e rende la seduta quasi indolore.

L’igiene rappresenta anche la premessa dello sbiancamento dentale, che lo Studio Dentistico Spezzapria Zancan esegue soltanto dopo aver verificato lo stato di denti e gengive, così da intervenire sul colore quando la bocca è in salute. Il prodotto agisce sullo smalto naturale, mentre otturazioni, capsule e faccette mantengono la loro tonalità. Il trattamento può svolgersi in poltrona oppure a casa: in quest’ultimo caso, vengono realizzate in laboratorio due mascherine su misura, una per arcata, da utilizzare con il gel fornito dallo studio, che va applicato la sera per un paio d’ore secondo lo schema indicato. L’azione graduale, distribuita su circa due settimane, consente di ottenere uno schiarimento più marcato.

Naturalmente presso lo studio è possibile trattare molte altre casistiche, più o meno frequenti, come per esempio la cura delle carie, le devitalizzazioni, la realizzazione di protesi e le estrazioni, compresa quella dei denti del giudizio.

Le cure per i bambini, dalla prima visita ai denti definitivi

Una parte importante dell’attività dello Studio Dentistico Spezzapria Zancan è dedicata ai bambini, che lo studio segue dai primi anni fino all’adolescenza. Già dalla prima visita, i medici controllano lo stato dei denti da latte e indicano ai genitori le abitudini di igiene da far seguire a casa. L’équipe riserva ai denti da latte la stessa attenzione dei definitivi, perché tengono lo spazio per quelli che li sostituiranno e ne guidano la crescita. Con i controlli regolari, un dentista pediatrico può individuare la carie quando è ancora agli inizi, un aspetto importante nei bambini, nei quali avanza più in fretta a causa di uno smalto più sottile.

All’arrivo dei denti permanenti, lo Studio Dentistico Spezzapria Zancan affianca ai controlli la sigillatura dei primi molari, che spuntano intorno ai sei anni: una sottile barriera chiude i solchi più profondi della superficie e li protegge da residui di cibo e placca, in una fase in cui il bambino non ha ancora la manualità per pulirli a fondo. Se la crescita delle arcate o il morso mostrano le prime irregolarità, lo studio può intervenire con l’ortodonzia intercettiva, cioè con trattamenti precoci che correggono il problema finché è ancora lieve, prima che richieda cure più impegnative in adolescenza. In questo ambito trova un’applicazione diretta l’esperienza ortodontica che lo studio ha maturato fin dalla nascita.

L’attenzione ai pazienti, dai più piccoli agli adulti

Il modo in cui un paziente vive la seduta incide sulla salute dei denti quanto le terapie, perché la paura del dentista porta molte persone a rinviare i controlli fino a quando un piccolo problema diventa più difficile da risolvere. Allo Studio Dentistico Spezzapria Zancan l’équipe dedica a ogni paziente il tempo necessario ad ascoltarne timori ed esigenze e a spiegare in anticipo ciò che accadrà durante il trattamento, così da ridurre la tensione che spesso nasce proprio dall’incertezza.

Quando l’ansia è più intensa, lo studio può ricorrere alla sedazione cosciente, che si ottiene facendo respirare attraverso una mascherina una miscela di ossigeno e protossido d’azoto, il cosiddetto gas esilarante. Il paziente resta sveglio, respira da solo e risponde alle indicazioni del dentista, mentre l’agitazione si attenua e la seduta si svolge con maggiore serenità. Il dosaggio viene stabilito in base all’età e alle condizioni della persona. Al termine bastano pochi minuti di solo ossigeno perché l’effetto si esaurisca.

La sedazione cosciente può essere effettuata anche sui bambini, per i quali lo studio ha allestito un ambiente dedicato. I più piccoli vengono accolti nella stanza della poltrona dei bambini, dove una televisione con i cartoni animati accompagna la visita e alcuni peluche aiutano a rendere l’atmosfera più familiare.

Rivolgersi allo Studio Dentistico Spezzapria Zancan significa quindi trovare un’équipe che affianca all’esperienza maturata nelle diverse branche dell’odontoiatria l’attenzione per ogni paziente, una garanzia per la salute dei denti di tutta la famiglia.