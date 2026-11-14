Un noviziato religioso, un Hospice che apre le porte alle scuole e una riflessione sul valore di fermarsi a guardare il bello: tre storie che mostrano come la cura passi dalle mani, dall'arte e dallo sguardo.

Cura, bellezza e attenzione alle persone compaiono in tre storie molto diverse tra loro: un noviziato religioso, un Hospice che apre le porte alle scuole e una riflessione dello psicologo Jung sul valore di fermarsi a guardare. Lette insieme, mostrano come il prendersi cura possa passare dalle mani, dall’arte e dallo sguardo.

Le Novizie al Borgo Laudato Si’ di Castel Gandolfo

Dal 1° settembre al 4 ottobre 2026, le Novizie del Noviziato Internazionale delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) di Castel Gandolfo hanno dedicato il Tempo del Creato a iniziative di consapevolezza verso la Casa Comune. Tra queste c’è stata una «buonanotte» sul tema dell’acqua, legata al Messaggio di Papa Leone XIV per la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato, che quest’anno ruotava attorno all’«Acqua Viva» e alla visione di Ezechiele (47,1-12). Le giovani hanno inoltre preso impegni ecologici da vivere ogni giorno, organizzato un concorso fotografico sulla bellezza del Creato e partecipato alla raccolta delle olive, esperienza che ha insegnato il valore del lavoro condiviso e la gratitudine per i doni della terra.

Il percorso più intenso si è svolto dal 4 al 7 novembre presso il Borgo Laudato Si’, nato dall’ispirazione dell’Enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco. Nei 55 ettari dei Giardini Pontifici visitatori, studenti, ricercatori e lavoratori possono osservare i principi dell’enciclica applicati nella pratica, grazie a visite guidate, laboratori e seminari. Il Centro di Alta Formazione propone anche corsi professionali pensati per persone in condizioni di fragilità sociale, con esperienza pratica e accompagnamento all’inserimento lavorativo.

Formazione teologica e lavoro nei giardini

Ogni giornata alternava una parte di formazione teorica a una di lavoro pratico. Don Leonel Báez Téllez, don Leonel Alfaro, don Stefano Cascio e don Gonzalo de la Morena hanno guidato le Novizie tra il tema del Creato nella Sacra Scrittura, negli scritti dei Padri della Chiesa e nei documenti del Magistero, fino allo studio dell’Enciclica Laudato Si’, con attenzione al legame tra salvezza ed ecologia. Il progetto, concordato con Don Manuel Dorantes, si era aperto con la Santa Messa nel Giardino della Madonnina. Suor Stella Khomboka FMA ed Elena Pace, del Movimento dei Focolari, hanno poi condotto una passeggiata spirituale per riconoscere i segni della benedizione di Dio nella creazione.

Nella parte pratica il gruppo si è diviso in due. Alcune Novizie hanno lavorato con il signor Vincenzo e i suoi collaboratori alla cura dei giardini, altre con il signor Ilario e gli operatori del Borgo alla cura degli animali. Una di loro ha descritto la parola che porta con sé, essere cura per, come impegno quotidiano nella passione per il lavoro e nell’attenzione ai dettagli delle relazioni. Un’altra ha scritto di aver imparato a guardare il Creato con occhi nuovi, sentendosi custode di quel dono anche nei gesti semplici.

Un Hospice che apre le porte alla scuola

La Fondazione «Via delle Stelle» promuove da anni lo SpazioCultura, un servizio che affianca l’assistenza dell’Hospice cittadino con iniziative artistiche, culturali e di incontro. Il servizio è ideato e diretto dalla dottoressa Francesca Arvino, responsabile del Servizio di Psicologia in Cure Palliative, con Cristina Caridi, Alessia Genua e Nicola Saggese, ed è sostenuto dal presidente della Fondazione, Vincenzo Nociti.

In occasione della Festa di San Martino, Giornata delle Cure Palliative, la Fondazione firmerà un protocollo d’intesa con l’I.C. «De Gasperi», rappresentato dal dirigente scolastico Marco Geria. L’accordo prevede attività educative, culturali e creative che coinvolgeranno studenti, docenti e operatori. Il primo progetto si chiama «Muri in mostra» e punta ad abbellire gli ambienti dell’Hospice con le opere degli studenti, seguiti dai docenti Gianfranco Scafidi, Irene Polimeni e Cristina Caridi. I lavori si svolgeranno in parte nella struttura e in parte a scuola.

Nel progetto, l’umanizzazione dei luoghi riguarda la qualità degli spazi, il benessere delle persone e la dimensione relazionale della cura, più che l’aspetto estetico. Nella mattinata Francesca Amorini, volontaria in Cure Palliative, parlerà del prendersi cura ispirandosi a San Martino, mentre gli studenti accompagneranno l’incontro con musica e letture di poesie. Il dirigente Geria ha sottolineato che la scuola educa anche attraverso esperienze che lasciano un segno, come l’empatia e il senso di responsabilità verso gli altri.

Il bello come esperienza che trasforma

Jung racconta nei suoi diari di un’alba davanti al lago di Zurigo: l’acqua è immobile e la luce tocca lentamente le cose. In quel momento sentì qualcosa che chiamò guarigione, non perché fosse guarito da una malattia, ma perché ritrovò se stesso nella contemplazione di un momento bello. Per lo psicologo, la capacità di percepire il bello era una funzione psichica essenziale. Quando l’occhio smette di sostare sulle cose e le usa soltanto, l’equilibrio interiore si incrina e può comparire una stanchezza di fondo.

Oggi lo sguardo è spesso mediato da uno schermo: ogni paesaggio diventa un’immagine da condividere, ogni emozione un contenuto da produrre. Il bello viene consumato prima di essere vissuto. Per Jung il punto era lasciarsi trasformare, e questo richiede presenza. Significa guardare senza sapere già che cosa fare di ciò che si vede, sostare davanti a un quadro per lasciare che parli, camminare in un bosco senza una meta. Jung chiamava questo atteggiamento ricettività attiva, una disponibilità vigile a ricevere ciò che arriva, che si osserva nei bambini quando restano catturati da una lucertola sul muro.

Gli adulti perdono questa capacità perché smettono di coltivarla. Una vita organizzata attorno alla produttività la considera superflua, e raramente qualcuno insegna a difenderla. In quegli spazi di attenzione pura l’animo si rimette in equilibrio, come quando ci si volta verso una luce che ristora. Il bello resta lì, in attesa, e tocca a ciascuno tornare ad accoglierlo.