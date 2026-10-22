Witkoff trattativa con Putin, Hubbard torna a casa e i missili colpiscono Kiev: un giorno cruciale nella guerra

Il mediatore americano Steve Witkoff si è recato a San Pietroburgo per un incontro decisivo con il presidente Vladimir Putin. L’obiettivo principale era duplice: ottenere la libertà di Stephen Hubbard cittadino statunitense detenuto da più di quattro anni, e avanzare una proposta di ripresa dei colloqui di pace tra Stati Uniti, Russia e Ucraina. L’incontro ha avuto luogo in una cornice ampia, con la presenza di alti funzionari russi e la supervisionata attenzione dell’amministrazione Trump.

Nel corso del dialogo, Putin ha accettato in linea di principio la ripresa dei colloqui trilaterali sottolineando però che il loro esito dipenderà dalla disponibilità dell’Ucraina. Il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov, ha specificato che la Russia è pronta a valutare le proposte di Witkoff, ma che ogni passo deve essere coordinato dalle autorità ucraine. L’amministrazione di Donaldo Trump ha già annunciato che l’incontro ha portato al rilascio di Hubbard, che ora sta rientrando negli Stati Uniti insieme ai familiari.

Witkoff ottiene la liberazione di Stephen Hubbard e avvia nuove proposte di pace

L’accordo per la liberazione di Stephen Hubbard 74enne ex insegnante in pensione, è stato presentato come un gesto umanitario da parte di Putin. Il cittadino, residente in Ucraina e combattente per volontariato, era stato condannato a sei anni di carcere con l’accusa di aver partecipato come mercenario. Dopo una lunga trattativa, l’uomo è stato consegnato alle autorità statunitensi senza alcuna contropartita apparente, un risultato che il presidente Trump ha definito “un raro gesto di buona volontà”.

Parallelamente, Witkoff ha sottolineato che la Russia dovrebbe considerare la congelazione del fronte come primo passo verso una negoziazione più ampia. Nel suo scritto, il mediatore ha definito Putin un “umanitario” per le recenti azioni, suscitando reazioni contrastanti nei ranghi repubblicani statunitensi, dove diversi senatori lo hanno criticato aspramente. Nonostante le polemiche, la proposta di un vertice trilaterale a livello tecnico rimane sul tavolo, con l’obiettivo di avviare un dialogo strutturato entro i prossimi mesi.

Il Cremlino accoglie le proposte ma fa dipendere il futuro dall’Ucraina; Zelensky spinge per un vertice trilaterale

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso favorabilità verso un incontro tra Kiev, Mosca e Washington, definendolo “il prima possibile”. La leadership di Kiev ritiene che una riunione di questo tipo possa consentire una “congelazione dello status quo”, un’idea volta a fermare le ostilità e a creare le condizioni per negoziati più approfonditi. Zelensky ha anche accennato alla possibilità di fissare il prossimo ciclo di colloqui a Abu Dhabi con la data indicativa del 10 novembre, in linea con le dichiarazioni del consigliere russo Ushakov.

Nel frattempo, il Cremlino ha ribadito che la decisione finale spetterà all’Ucraina, ma ha mantenuto la posizione di esaminare attentamente le proposte presentate da Witkoff. La leadership russa ha inoltre menzionato una possibile conferenza tra Putin, Trump e il premier cinese Li Qiang a Pechino, segnalando un tentativo di ampliare il quadro diplomatico oltre i tre attori principali. Tali mosse indicano un tentativo di creare un contesto più ampio per la pace, anche se le divergenze rimangono marcate.

Kiev sotto il fuoco: missili balistici russi colpiscono la capitale mentre le tensioni aumentano

Nel frattempo, la realtà sul terreno è cambiata drasticamente. Il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko ha riferito su Telegram che la capitale è stata colpita da un attacco missilistico balistico russo, con esplosioni avvertite in diverse zone della città. I bombardamenti hanno interessato il quartiere Dniprovskyi danneggiando un distributore di benzina e numerose abitazioni private, provocando feriti e un aumento del clima di paura tra i civili.

Le autorità ucraine hanno invitato la popolazione a rifugiarsi e a evitare spostamenti non necessari, sottolineando l’importanza di mantenere le infrastrutture vitali operative. L’attacco a Kiev avviene in un momento critico, quando le parti sembrano avvicinarsi a una possibile fase di negoziati, ma dimostra che la situazione militare rimane altamente volatile. L’interazione tra diplomazia e operazioni sul campo continuerà a plasmare il percorso verso una soluzione duratura.