Il governo ha disposto l'arrivo di 500 militari a Milano dopo i saccheggi del weekend; arresti, profili dei minorenni e il dibattito su repressione e prevenzione.

Milano si trova in una fase di forte tensione dopo le violenze e i saccheggi che hanno interessato il centro cittadino. In prefettura si è svolto un vertice con il ministro dell’Interno, il sindaco e i vertici delle forze dell’ordine per definire un piano operativo che prevede, tra le altre misure, l’invio di 500 militari per rinforzare i controlli sul territorio.

Le autorità hanno sottolineato la necessità di un presidio dinamico e diffuso: i militari avranno «massima mobilità» e saranno impiegati, in alcuni casi, in pattugliamenti misti insieme alla polizia. Sullo sfondo restano aperti interrogativi sulle cause dei disordini, il ruolo dei social e la fascia anagrafica dei protagonisti.

Decisioni del comitato provinciale e ruolo delle forze schierate

Al tavolo in prefettura hanno partecipato il ministro dell’Interno, il sindaco di Milano, il prefetto, il capo della polizia, il procuratore capo e i vertici delle forze dell’ordine. È stato confermato l’invio di 500 militari per implementare il controllo delle aree centrali, con l’obiettivo di aumentare la deterrenza e la capacità di reazione rapida.

Il piano operativo include una valutazione sull’uso di pattugliamenti misti, con agenti in uniforme affiancati da militari, soluzione che secondo i decisori può aumentare la percezione di sicurezza e la capacità di prevenzione. Le autorità parlano di funzioni innovative rispetto agli impieghi tradizionali, privilegiando una maggiore dinamicità sul territorio per arginare possibili nuovi episodi di violenza.

Coordinamento istituzionale e punti di tensione

Tra i temi affrontati c’è stato anche il confronto sul numero di forze impiegate durante i giorni di scontro, con posizioni differenti tra amministrazione comunale e ministero. Il sindaco ha ribadito che la priorità immediata è il controllo, pur riconoscendo che il problema ha anche caratteristiche generazionali e sociali che vanno analizzate.

Indagini, arresti e profilo dei minorenni coinvolti

Le indagini proseguono con l’analisi delle immagini delle telecamere e il monitoraggio delle chat che hanno rilanciato gli appuntamenti per le manifestazioni. Finora sono stati arrestati numerosi soggetti tra cui 35 minorenni accusati di devastazione, saccheggio e reati connessi. La maggioranza ha 15-16 anni; tra gli arrestati ci sono ragazzi nati nel 2012 e molti risultano senza precedenti.

Le autorità giudiziarie minorili hanno disposto differenti misure cautelari: alcuni sono stati posti in carcere, altri ai domiciliari o in comunità. È emerso che la maggior parte dei fermati risiede a Milano o nell’hinterland, mentre una quota minore proviene da fuori regione. Parallelamente, la Digos e i carabinieri stanno esaminando centinaia di ore di registrazioni e immagini utili all’identificazione di partecipanti e responsabili.

Strumenti investigativi e limiti tecnici

Nelle attività di identificazione è stata valutata anche l’applicazione del riconoscimento facciale possibile soprattutto nei confronti di persone già note alle forze dell’ordine. Per gli incensurati, molti dei quali minorenni, l’accertamento risulta più complesso e richiede un’indagine più ampia su fonti video e attività di intelligence digitale.

Reazioni politiche e sociali: il dibattito sulla repressione

Lo scontro tra misure repressive e interventi di prevenzione è al centro del dibattito pubblico. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture ha richiamato la necessità di sanzioni efficaci: oltre al decreto legge sulla sicurezza approvato, è stata annunciata la possibilità di attribuire ai genitori responsabilità economiche per i danni causati dai figli minorenni.

Allo stesso tempo, rappresentanti istituzionali locali e ordini professionali hanno espresso preoccupazione per la giovanissima età dei protagonisti e per l’uso dei social network come canale di convocazione. È stata segnalata l’importanza di distinguere tra manifestanti pacifici e chi si rende responsabile di violenze, sottolineando la necessità di procedure giudiziarie che rispettino le garanzie costituzionali.

Le autorità hanno anche evidenziato la possibilità che il prossimo fine settimana rappresenti un ulteriore rischio di tensione, con appuntamenti annunciati da alcune sigle e la presenza temuta di gruppi antagonisti. Le misure appena decise saranno quindi il primo banco di prova per verificare l’efficacia del nuovo assetto di presidio e coordinamento.